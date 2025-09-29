Ángel Manero se retracta y da prioridad a la agricultura sobre la minería: "Darle agua a todo el agro nacional"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras recibir críticas por parte de los gremios agrarios, el titular del Midagri, Ángel Manero, señaló que sus expresiones sobre priorizar el agua para la minería antes que la agricultura fueron sacadas de contexto y malinterpretadas. Es así como pidió disculpas y aseguró que priorizará el agro para el acceso del recurso hídrico.

Ángel Manero responde por declaraciones en Perumin 37

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se hizo presente en el Foro del Agua en Perumin 37, en Arequipa, para abordar distintos temas importantes del sector; sin embargo, encendió el debate nacional con una frase que marcó la agenda política y social: "La minería tiene prioridad sobre el agua, la agricultura puede esperar, un proyecto minero no".

Tras estas polémicas declaraciones y asegurar en aquella ocasión que la minería "le da más flujo de caja al país", y con ese dinero se puede construir la infraestructura necesaria para proveer de agua al agro en un mediano plazo, el titular del Midagri se vio envuelto en una serie de cuestionamientos por parte de algunos gremios hasta el punto de solicitar su renuncia.

Es por ello, que en la mañana de este lunes, 29 de septiembre, Ángel Manero fue interceptado por la prensa y aprovechó en romper su silencio sobre el tema. En primer lugar, el ministro de Estado pidió disculpas públicas tras la polémica generada por sus declaraciones sobre el acceso al agua para actividades económicas. Seguidamente, ratificó que la agricultura es la prioridad del Gobierno.

"Las disculpas para quienes se hayan sentido afectado", indicó, a la vez que explicaba que este caos no se hubiera generado si es que se escuchara la conferencia completa que duró aproximadamente 20 minutos y en la que se presentó una cartera de 25 proyectos de irrigación que beneficiarán a más de 19 regiones del país.

Prioriza el agro sobre minería para el acceso de agua

Asimismo, Manero sostuvo que desde su sector se contempla darle agua a todas las actividades económicas, siempre garantizando que la agricultura sea la primera en acceder al recurso hídrico y de forma complementaria a otras como la minería.

"El agro es nuestra prioridad y en eso estamos trabajando. (...) (¿Por qué se disculpa?) Me la han planteado fuera de contexto, nosotros hemos sido claros en desarrollar esta cartera de irrigación en más de 19 regiones del país y darle agua a todo el agro nacional. (...) Me corrijo, estamos trabajando para darle agua a todas las actividades económicas y en primer lugar a la agricultura", sentenció.

#EnVivo



Angel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Estamos trabajando para darle agua a todas las actividades económicas, en primer lugar la mine... agricultura y de ahí a la minería



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HbOxjRvVbN — Canal N (@canalN_) September 29, 2025

Es así como este lunes, el titular del Midagri declaró ante la prensa y pidió disculpas por sus recientes declaraciones en Perumin 37. Según detalló, fueron sacadas de contexto y aseguró que la agricultura tiene prioridad sobre la minería en el acceso al agua.