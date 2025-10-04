Tilsa Lozano DESTRUYE a Milett Figueroa: "No has hecho nada más que estar en los programas de tu marido"

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/10/2025
Tilsa Lozano ha levantado pólvora en la farándula luego que se pronunciara sobre Millet Figueroa y ponga en duda el talento de la peruana. Por el contrario, resaltó a su madre, Martha Valcárcel, popularmente conocida como doña Marthita.
Tilsa Lozano arremete contra Milett Figueroa
Durante una reciente emisón del programa 'La Noche Habla', Lozano minimizó los logros de Figueroa y elogió a la progenitora de la también actriz, dejando entrever que la verdadera estrella de la familia no es la aún pareja de Marcelo Tinelli, sino su mamá.
"En realidad yo lo dije siempre. La verdadera actriz, la que tiene realmente talento la que nació para ser diva y no le digó es doña Marthita. Ella sabe hablar, sabe cantar porque yo la he escuchado cantar unas rancheras espectaculares. Marthita cantan no como la otra que aúlla", aseveró la exvengadora.
Y por si eso fuera poco, acto seguido, la actual figura de Panamericana Televisión, cuestionó el origen de la fama de Milett aludiendo que se debe principalmente por su relación con el conductor de televisión argentino Tinelli.
"¿Dónde está tu hija Marthita? Yo te voy a decir dónde está. Está con un señor de más de 65 años y por eso acapara titulares. Ahí está tu hija, pero un besito mi amor para ti (Martha Valcárcel) porque tú has debido ser la verdadera diva.
Además, Tilsa Lozano recordó por qué un sector de la prensa de Argentina señala que Milett es "creída". "Si tienes una mamá que cree que estás tocando el cielo prque estás con un señor de 65 años que te pone en todos sus programas. Porque no has hecho nada más que estar en los programas de tu marido", añadió la conductora.
Los logros de Milett son gracias a su mamá
En otro momento, Tilsa subrayó que los logros de Milett Figueroa son gracias a su mamá. "A Milett sola no le hubiese dado para planear esto (supuesta ruptura con Marcelo Tinelli) como lo han planeado", acotó.
Bajo esa premisa, fiel a su estilo sarcástico la exmodelo expresó que espera que Figueroa le pase a doña Marthita "un porcentaje de lo que está ganando" porque gracias a ella es que la actriz "está donde está".
En síntesis, Tilsa Lozano arremetió contra Milett Figueroa minimizando sus logros y adjudicando que estos los ha alcanzado gracias a su mamá Martha Valcárcel. Además, señaló que la modelo acapara titulares por su relación con Marcelo Tinelli.