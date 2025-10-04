Zully causa revuelo al decir que un kilo de piedras pesa más que un kilo de algodón

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zully causó revuelo durante el concurso Miss Primavera, organizado por La Karibeña, al responder una pregunta que dejó a muchos sorprendidos. La tiktoker aseguró que un kilo de piedras pesa más que un kilo de algodón, generando risas y comentarios entre los asistentes y seguidores en redes sociales.

Trolean a Zully con pregunta capciosa

El último martes, La Karibeña convocó a su concurso Miss Primavera 2025, donde la votación se realizó mediante Instagram. Entre las concursantes estaban Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano, Ivana Yturbe, Marina Gold y Zully, quien logró obtener la victoria tras recibir una masiva cantidad de votos en redes sociales.

La tiktoker llegó al evento musical para la entrega de la corona, en medio del aplauso de decenas de asistentes. Sin embargo, la animadora Leysi Suárez decidió hacerle una pregunta capciosa: "¿Qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de algodón?".

Ante el asombro de muchos, Zully respondió que un kilo de piedras pesaba más, generando risas y comentarios entre el público presente.

Al notar su error, la creadora de contenido trató de corregir su respuesta y, finalmente, comprendió la pregunta de lógica básica. Este instante quedó registrado en varios videos y fotografías que rápidamente circularon en redes sociales, multiplicando las reacciones y comentarios.

Fans respaldan a Zully tras incidente

El momento generó opiniones divididas en redes. Algunos seguidores cuestionaron si era necesario plantearle una pregunta a la influencer, considerando que ya había ganado virtualmente el concurso.

Otros resaltaron que cualquier persona puede equivocarse cuando está nerviosa y destacaron la actitud de Zully al corregirse sin problemas.

Entre los comentarios de los usuarios en TikTok se leían frases como: "Poco a poco aprenderá", "Fue a propósito", "¿Por qué preguntan esas cosas? Fue innecesario", "Lo hizo por chiste, no creo que no sepa" y "¿Cuál es la respuesta?".

Zully rechazó pertenecer a 'EEG'

Hace unos días, en una entrevista para el podcast Doble Sentido transmitido en YouTube, Zully reveló que le ofrecieron sumarse a Esto es Guerra para integrarse a uno de los equipos de competencia.

Aunque la joven influencer había estado interactuando con los integrantes del reality a través de sus plataformas oficiales, contó que, junto a su mánager, decidió rechazar la propuesta, ya que actualmente prioriza su emprendimiento y su canal de Kick.

Sin embargo, la influencer peruana aclaró que las puertas quedan abiertas para sumarse al programa de América TV en el futuro.

Así, Zully cerró su participación en el concurso Miss Primavera causando revuelo con su inesperada respuesta. El comentario sobre que un kilo de piedras pesa más que un kilo de algodón quedó en la memoria de los asistentes y se replicó rápidamente en redes sociales.