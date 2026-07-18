Ayudante de vendedor de emoliente desata violento ataque y apuñala a cliente en plena pública en Lince

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito limeño de Lince, el ayudante de un vendedor de emoliente sostuvo una fuerte gresca con un cliente que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y terminó por desatar un violento ataque en plena vía pública hasta tal punto de apuñalarlo.

Ayudante de emolientero acuchilla a cliente

Este incidente se suscitó entre las avenidas Sergio Bernales y Arequipa, las cámaras de videoseguridad captaron el preciso instante en que un joven que portaba un polo de color rojo atacó con un arma blanca a la altura del pecho de un hombre cuando este llegó al puesto de la tradicional bebida peruana.

Todo inició cuando el señor agraviado que fue identificado como Óscar Enrique Avendaño Taola, de 55 años, se acercó hasta el negocio para pedir un emoliente, luego comenzó a insultar al ayudante y se suscitó una pelea.

Tras ello, el joven trabajador cogió el cuchillo de cocina que utiliza para cortar el pan que ofrece y atacó al cliente hasta que terminó en el suelo. En un primer momento, la víctima se repuso e increpó a su atacante por lo que le había hecho.

Sin embargo, minutos después mientras buscaba reponerse del ataque, el hombre caminó unos pasos y terminó perdiendo el equilibrio hasta quedar tendido en una avenida.

Personas que se encontraban en ese instante desplazándose por este punto de Lince solicitaron ayuda de inmediato para que recibiera atención médica de emergencia. Por su parte, mientras el herido el agresor que cometió el grave hecho fugó del lugar inmediatamente.



Familiares del agredido exigen justicia

Cabe señalar que después de lo ocurrido agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron hasta la vivienda del joven atacante que fue identificado como Abraham Vargas, de 22 años, según un informe de Buenos Días Perú.

Mientras tanto, el hombre que resultó apuñalado permanece internado en un centro de salud, donde recibe atención médica debido a las graves lesiones que sufrió durante el ataque. Su estado continúa siendo evaluado por los especialistas.

Por su parte, los familiares de la víctima han solicitado a las autoridades que las investigaciones se aceleren y que puedan dar con el paradero del presunto agresor, quien hasta el momento continúa prófugo. Además, exigieron que el responsable responda ante la justicia por el violento ataque ocurrido en plena vía pública.

En conclusión, un ayudante de un vendedor de emoliente atacó violentamente con un cuchillo a un cliente de 55 años que supuestamente lo habría insultado. Tras este hecho ocurrido en Lince, los familiares del agraviado han exigido que se haga justicia.