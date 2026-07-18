SISMO de magnitud 5.1 en Perú HOY, sábado 18 de julio: Conoce el epicentro de este movimiento telúrico

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo de 5.1 remeció el Perú, este sábado 18 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Sismo de magnitud 5.4, hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio peruano.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 5.1 fue registrado durante la noche de este sábado 18 de julio en la región de Junín, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 21:24 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 7 kilómetros al sur de Chupaca, distrito de Chupaca - Junín.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0468

Fecha y Hora Local: 18/07/2026 21:24:34

Magnitud: 5.1

Profundidad: 24km

Latitud: -12.12

Longitud: -75.28

Intensidad: IV-V Chupaca

Referencia: 7 km al S de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/Scs05wHcOw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 19, 2026

Reporte del boletín informativo sísmico

La reciente publicación reportada en la noche en Junín se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Chongos Bajo, Chupaca - Junín. pic.twitter.com/IDInn6MPEy — COEN - INDECI (@COENPeru) July 19, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú detalló que este tipo de avisos permite conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada mientras se realiza el seguimiento en las zonas vulnerables.

📢 #Sismo de magnitud 5.1 registrado hace instantes con epicentro en Chongos Bajo, Chupaca - Junín, fue percibido entre leve y moderado por la población. El monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu pic.twitter.com/uidp4vqclp — COEN - INDECI (@COENPeru) July 19, 2026

Réplica en menos de media hora

Asimismo, en cuestión de minutos, se registró una réplica de magnitud 3.7 en el mismo punto que se suscitó el primer temblor. Esta vez con una referencia a 17 kilómetros al sur oeste de Chupaca, Junín.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0469

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,21:41:37

Magnitud: 3.7

Profundidad: 18 km

Latitud: -12.17

Longitud: -75.35

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/Tgt1i8ona6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia con objetos y alimentos necesarios para afrontar cualquier desastre natural.

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Recuerda que la mochila de emergencia debe estar guardada debajo de una mesa o elemento seguro y se debe ubicar cerca a la salida, lejos de ventanas u objetos de vidrio.