Cercado de Lima: Accidente entre dos motos lineales deja cinco heridos, entre ellos un efectivo de la PNP

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la capital sobre las primeras horas de este sábado 27 de junio. En la avenida Abancay, a la altura del Parque Universitario, dos motos lineales impactaron entre si y luego arrollaron a tres transeúntes dejando como saldo un total de cinco heridos.

Accidente entre motos deja cinco heridos en el Cercado de Lima

De acuerdo a los primeros reportes, una de las unidades menores, que era manejada por un ciudadano extranjero que se dedicaba al servicio delivery, habría sido el responsable del siniestro. El vehículo circulaba a excesiva velocidad por lo que terminó chocando con otra motocicleta que pertenecía a la unidad de Halcones de la Policía Nacional del Perú.

El impacto originó que ambos vehículos arrollen en conjunto a tres ciudadanos que cruzaban en ese momento. Según imágenes, el agente de la PNP quedó casi inconsciente tendido en el pavimento mientras que era auxiliado por testigos que rápidamente se acercaron.

La unidad del repartidor, de placa 7O59LD, lucía casi intacta luego de ser llevada a la comisaría de Cotabambas para continuar con las investigaciones de rigor. Por su parte, la moto del efectivo de la PNP, de placa EU3862, si presenta daños importantes ya que la parte delantera se ve visiblemente dañada.

De igual forma, los transeúntes afectados fueron llevados a un centro de salud para ser atendidos de manera inmediata. La misma suerte corrió el policía que también recibe la atención médica correspondiente para atender sus lesiones.

Finalmente, Exitosa pudo conocer que el ciudadano extranjero permanecerá detenido para esclarecer el móvil de este siniestro. A su vez, las cámaras de seguridad de este punto de la capital serán claves para determinar las respectivas responsabilidades.

Más de 1200 muertes por accidentes de tránsito

A pesar que la criminalidad y extorsión vienen cobrando numerosas vidas en todo el territorio, la causa principal muertes en el país siguen siendo los accidentes de tránsito. En los primeros seis meses de este 2026, la cifra de fallecidos supera largamente la de otros años lo que hace pensar que la imprudencia en las pistas no tiene solución.

Según las autoridades, hasta mayo, hay más de 1200 muertos a causa de siniestros vehiculares en todo el país. Especialistas y entidades han exigido acciones inmediatas para evitar que las pistas se sigan tiñendo de sangre.

En resumen, cinco heridos dejó un accidente de tránsito entre dos motos en la avenida Abancay, a la altura del Parque Universitario.