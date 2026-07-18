Padre de familia queda en coma tras caer de bus en Jesús María: Se encuentra en UCI luchando por su vida

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre de 31 años identificado como Anoar Zarif Rodríguez Underwood tomó un bus de transporte que lo traslada a su centro de labores como rutinariamente lo hace, sin saber que ello acabaría en un total tragedia debido a que cayó del vehículo cuando este se encontraba en movimiento en Jesús María. Ahora lucha por su vida tras quedar en estado de coma.

Padre de familia cae de bus: Así ocurrió el hecho

El accidente se registró la mañana del pasado miércoles, 15 de julio, cuando el padre de familia se cayó estrepitosamente desde el interior de la unidad vehicular que se encontraba desplazándose por la cuadra 4 de la avenida San Felipe, en el citado distrito capitalino.

De acuerdo al testimonio del hermano de la víctima, Fahed Sánchez, perdieron contacto con él,desde aquella fecha del lamentable hecho un aspecto totalmente raro debido a que, según reveló, la comunicación entre ellos era constante así como con su madre.

En esa línea, pese a no obtener alguna respuesta insistió en comunicarse con su ser querido mediante llamadas telefónicas hasta que recién supo algo aproximadamente a las 7:30 p.m. cuando le responde una enfermera del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Añadió que la profesional de la salud le comunicó que su pariente había ingresado "gravemente a emergencia" y luego de ello la familia investigó que el chofer del medio de transporte en el que iba su hermano permanecía detenido en la comisaría de Jesús María. Y desde allí junto a amigos buscaron mayor información de lo sucedido.

Además, sostuvo que "lo que dice el chofer es que mi hermano se cayó del bus". Especificó que dicho vehículo pertenece a la empresa CTI Corporation y que el conductor se llama Carlos Alberto Mego Gálvez. "Lo que él dice es que se abrió la puerta de la parte posterior y mi hermano resbaló", puntualizó.

Lucha por su vida en UCI tras quedar en coma inducido

El pariente del agraviado afirmó, entre lágrimas, que su hermano llegó al nosocomio "con el cráneo destrozado" y que producto de ello ahora permanece en "estado de coma inducido" y ha sido sometido a dos operaciones a la cabeza. También, señaló que está conectado a un respirador artificial,

Lamentó que las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Jesús María no muestran el preciso instante en que su hermano cae del bus de transporte público. Lo que sí se observa es que esta caída se dio a la mitad de la cuadra.

"Está claro que hay una negligencia. Algo aparte y muy raro es que mi hermano tiene la cabeza tirada hacia la pista y las piernas hacia la vereda. Es una forma en la que cae muy rara", sostuvo.

Otro hermano de la víctima, Wahyd Sánchez, indicó que el bus iba a gran velocidad y que según información estaba en persecución. Inmediatamente, se abrió la puerta siendo ahí el momento en que Anoar salió despedido del vehículo por lo que se golpeó fuertemente en el pavimento.

"Tiene fracturas en el cráneo, inflamación en el cerebro, le han tenido que retirar una placa para que no le provoque una muerte cerebral (...) su pronóstico es reservado porque su estado es muy grave", finalizó.

Es así como, un padre de familia, de 31 años, quedó en estado de coma tras sufrir una caída del bus de transporte en el que iba a su centro de labores. El hecho se registró en la cuadra 4 de la avenida San Felipe, en el distrito de Jesús María. Las autoridades deberán evaluar las imágenes de seguridad, los testimonios de pasajeros y otros elementos para esclarecer el hecho.