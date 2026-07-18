Tragedia en Cercado de Lima: Hombre pierde la vida dentro de almacén clandestino de extintores tras explosión

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento de un hombre luego que se registrara una explosión al interior de un almacén clandestino de extintores ubicado en el Cercado de Lima.

Hombre fallece en almacén clandestino

Dicho hecho ocurrió en la cuadra 4 del jirón Rufino Torrico, a pocas cuadras del Teatro Municipal, generando alarma entre los vecinos de la zona por el impacto que le ocasionó la muerte al hombre.

Según información preliminar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, habría estado manipulando uno de los extintores almacenados en el lugar cuando se produjo la detonación que provocó su fallecimiento.

Tras la emergencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la comisaría de Monserrat, llegaron hasta el inmueble y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Los efectivos establecieron un perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las primeras investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

Testimonios de los vecinos de la zona

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el local no contaría con licencia de funcionamiento y operaría de manera irregular dentro de una antigua casona donde funcionarían diversos comercios. Además, señalaron que el establecimiento no aparentaba estar destinado al almacenamiento de estos productos.

Según las primeras indagaciones, para evitar llamar la atención de las autoridades, en el frontis del inmueble se habría colocado un letrero que indicaba que en el lugar funcionaba una asociación cultural y musical. Sin embargo, al interior se habría encontrado un espacio utilizado como almacén de extintores.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Una tragedia ocurrió en el Cercado de Lima, donde un hombre perdió la vida dentro de un almacén clandestino de extintores. Según información preliminar, la víctima, aún no identificada, habría manipulado uno de los artefactos, que terminó... pic.twitter.com/c6ABTMCuef — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

La zona permaneció restringida mientras los agentes policiales y especialistas realizaban las inspecciones necesarias para recopilar evidencias y esclarecer lo ocurrido que le causó la muerte a un presunto ciudadano venezolano.

Esta muerte continúa bajo investigación. Las autoridades deberán establecer si existieron irregularidades en el funcionamiento del establecimiento, así como determinar las responsabilidades correspondientes por las condiciones en las que operaba este presunto almacén clandestino.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la presencia de negocios que funcionarían sin autorización en antiguas edificaciones del Cercado de Lima y pidieron una mayor fiscalización para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Finalmente, hasta el cierre de esta nota se continuan haciendo las investigaciones correspondientes para dar con los hechos y la identificación del hombre fallecido la tarde de este sábado 18 de julio en los interiores de un almacén clandestino en Cercado de Lima por la explosión de un extintor.