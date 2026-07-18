JNE deja sin efecto credencial de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez como senador

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga se negara a asumir su cargo como senador e insistiera postular al cargo de regidor de Lima, el JNE ha anunciado dejar sin efecto su credencial y convocar en su lugar a Absalón Vásquez.

JNE deja sin efecto credencial de Rafael López Aliaga

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador del Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2031, luego de que el líder de Renovación Popular comunicara su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.

En su lugar, el organismo electoral convocó a Absalón Vásquez para que reciba la credencial correspondiente e integre el nuevo Senado.

La decisión quedó plasmada en una resolución, en la que el máximo organismo electoral señala que realizó una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y legal para resolver un vacío normativo relacionado con la situación de un senador electo que decide no incorporarse al Parlamento antes de su instalación.

🚨 #LOÚLTIMO | JNE convoca a Absalón Vásquez para entregarle su credencial de senador tras dejar sin efecto la de Rafael López Aliaga. pic.twitter.com/xw4uvkGSdF — Roger García (@Aderly) July 19, 2026

Según explicó el JNE, la resolución busca garantizar la continuidad de la representación política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas durante las Elecciones Generales de 2026.

En ese sentido, el organismo sostuvo que su competencia no concluye con la proclamación de resultados cuando aún existen controversias estrictamente electorales cuya resolución resulta necesaria para asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Medida tomada por el JNE ante decisión del excandidato presidencial

Dicho pronunciamiento también precisa que, si bien el artículo 95 de la Constitución establece que el mandato legislativo es irrenunciable la normativa vigente diferencia claramente tres etapas: la proclamación del candidato electo, el procedimiento de incorporación al cargo y el ejercicio de la función parlamentaria. De acuerdo con el JNE, cada una de estas fases genera efectos jurídicos distintos.

Antes de la instalación del Congreso, la proclamación de un candidato solo reconoce oficialmente su elección, pero no inicia el mandato parlamentario. Por ello, si un senador electo comunica de forma expresa que no asumirá el cargo, aún no se ha configurado el mandato legislativo.

Por el contrario, precisó que la resolución responde a un supuesto excepcional no previsto expresamente por el legislador y tiene como finalidad aplicar de manera coordinada las normas constitucionales y electorales para evitar un vacío legal.

Con esta medida ejecutada por el JNE, Absalón Vásquez deberá asumir el escaño correspondiente para el periodo legislativo, asegurando la conformación completa del Senado tras la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo para el que fue elegido.