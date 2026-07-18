Gran final del Mundial 2026: Se confirmó la artista que cantará el himno nacional de Argentina

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras algunos especulaban con que Lali Espósito cantaría el Himno Nacional Argentino por una cábala de la Albiceleste en la final del Mundial 2026, en la transmisión oficial del país sudamericano informaron que la elegida será otra artista de gran renombre.

La voz elegida para entonar las estrofas patrias de Argentina: María Becerra

La gran incógnita que mantenía en vilo a millones de hinchas argentinos a pocas horas de la gran definición de la Copa del Mundo llegó a su fin. María Becerra será la encargada de cantar las sagradas estrofas patrias este domingo 19 de julio, en el imponente MetLife Stadium de Nueva York, justo antes de que la Selección Argentina se enfrente a España en busca de la gloria máxima.

Los rumores, que habían tomado una fuerza arrolladora en las plataformas digitales, se transformaron en una certeza absoluta luego de los ensayos generales en el estadio norteamericano.

En tal sentido, cronistas de la TV Pública confirmaron haber identificado la potente voz de la intérprete nacida en Quilmes resonando con energía en las pruebas de sonido del estadio, un hecho ratificado posteriormente por periodistas especializados como Gastón Edul.

Una logísitica a contrarreloj

Para poder aceptar esta histórica distinción y representar al país en el evento deportivo más importante del año, la artista autora de "Corazón vacío" tuvo que realizar un importante esfuerzo logístico.

Hay que mencionar que este sábado, tenía programada una presentación en el Festival Bigsound en Pontevedra, España. Ante el llamado de la Selección, la organización del evento europeo se vio obligada a modificar sus horarios de forma urgente, adelantando el show de María dos horas y media para permitir su vuelo inmediato hacia los Estados Unidos.

Comunicado del festival en el que se presentará María Becerra

El comunicado oficial del festival musical en España generó repercusión en sus fanáticos españoles y en sus expectativas ya que este aviso indicaba que por estrictos motivos de agenda la cantante comenzaría su show a las 23:00 horas locales.

Esta reestructuración de último momento dejó el camino completamente despejado para que la conocida como 'La Nena de Argentina' pueda volar directo a Nueva York y asumir el rol central en la antesala del partido decisivo en el que la selección de su país podría alcanzar su cuarto campeonato mundial.

En conclusión, la cantante María Becerra ha sido la artista elegida para cantar el himno nacional de Argentina en la gran final del Mundial 2026 que sostendrá la Albiceleste ante España.