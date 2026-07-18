18/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha confirmado su presencia en la final del Mundial 2026, luego que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump la invitara.

Claudia Sheinbaum viajará a Nueva York para presenciar la final de la Copa del Mundo

A través de un video en sus redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mencionó que viajará en las próximas horas a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026, una decisión tomada luego que, Donald Trump la invitara.

Como parte de su discurso, la mandataria señaló que asistir a esta ceremonia era importante por los acuerdos diplomáticos y porque México, país al que representa, fue una de las sedes de este importante evento deportivo que comenzó en el mes de junio

"El día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de la FIFA. El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir (...) consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", expresó.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Presidenta de México no asistió a la inauguración del Mundial 2026

Un detalle que ha llamado la atención en redes sociales es que, anteriormente, la mandataria de México no asistió a la inauguración de la Copa del Mundo, pese a haber sido invitada. En su lugar, entregó el pasaje a una joven aficionada al fútbol mediante un concurso organizado en el país.

"Nosotros nos fuimos al norte de la ciudad, hay una alcaldía, se llama Gustavo Amader y ahí fuimos con la gente de manera gratuita a ver el partido y que alegría, pero es la diferencia, nosotros no necesitamos codearnos arriba, lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, esa es la gran diferencia con los anteriores gobiernos", afirmó la mandataria

¿ Y que hacemos con este discurso Doctorª ? 👇



¿ Lo echamos a la olla del Atole ? 😂😂😂 pic.twitter.com/QvWquKAtD1 — Ernesto Lizárraga (@ernestolizarra5) July 18, 2026

La decisión de Claudia Sheinbaum de asistir a la final del Mundial 2026 representa no solo su participación en uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos diplomáticos entre México y Estados Unidos.

En conclusión, el papel del país extranjero, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, destaca la importancia del país como una de las sedes del torneo y reconoce la relevancia histórica de un campeonato que reunió a distintas naciones en un evento deportivo de alcance mundial.