¿Bajó el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este sábado, 27 de diciembre

Saber el precio del dólar te permitirá tomar decisiones estratégicas para no afectar tu economía. Además, identificar cómo cotiza el tipo de cambio este sábado, 27 de diciembre, te ayudará a anticiparte y saber si es el mejor momento para comprar o vender esta divisa en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar estadounidense inicia la jornada con ligeras variaciones frente al sol peruano. Conocer el comportamiento de esta moneda extranjera en Perú es importante, ya que influye directamente en nuestra economía y en gran parte de operaciones comerciales e inversiones.

En ese marco, recuerda que el comportamiento del dólar frente al sol es moniteoreado de cerca tanto por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como por los actores económicos, quienes toman decisiones en función de cómo se anticipa que evolucionará el tipo de cambio. Otra entidad del Estado que te permite estar al día sobre las fluctuaciones de esta divisa es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Recuerda que este organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este viernes, 26 de diciembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.369

Esos valores reflejan que el dólar presenta ligeras variaciones, en comparación a los últimos días, previo a la fiesta de Año Nuevo:

Martes 23 de diciembre: Valor de la compra fue de S/3.360 - Venta era de S/3.372.

de diciembre: Valor de la compra fue de S/3.360 - Venta era de S/3.372. Miércoles 24 de diciembre: Compra era de S/3.362 - Venta a S/3.371.

Tipo de cambio dólar paralelo

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.355 | Venta S/ 3.375

Estas cifras reflejan una leve variación al alza en comparación al día de ayer, viernes 26 de diciembre, donde el dólar paralelo era: compra S/S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo este sábado, 27 de diciembre.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Si estás planeando cambiar dólares, es crucial que compartes el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar por distintos factores en Perú. Además de consultar fuentes oficiales como la Sunat y el BCRP, también puedes obtener información precisa y actualizada sobre la fluctuación de esta divisa en plataformas como:

El Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Si estás buscando el mejor momento para comprar o vender dólares, lo ideal es consultar primero cuál es el precio actual de esa moneda en Perú y así evitar pérdidas o afectar "tu bolsillo".