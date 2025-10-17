¿Bajó el precio del dólar HOY en Perú? Conoce AQUÍ el tipo de cambio para este viernes, 17 de octubre

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A nivel global, el precio del dólar es determinante por su incidencia en las decisiones económicas y políticas que toman los gobiernos, los empresarios e inversionistas, por eso, comprender su comportamiento se ha convertido en tema de interés para el público en general. Por ello, te revelamos cuál es su valor y el tipo de cambio en la jornada de este viernes,17 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Saber cuál es la cotización de esta moneda estadounidense en Perú, te permite tomar decisiones financieras más informadas y proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado. También es una herramienta clave para cualquier persona que quiera cuidar mejor su dinero; en ese marco, te damos a conocer la información que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) da a conocer en su portal oficial.

VIERNES, 17 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.387 S/ 3.397

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, ¡a la baja!, en comparación al día de ayer, jueves 16 de octubre, donde la compra era de S/ 3.404 y la venta de 3.416.

Precio del dólar paralelo

Por otro lado, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en casas de cambio es de:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.400

Recuerda que el valor del dólar paralelo fluctúa debido a diversos factores económicos y de mercado. Entre las principales razones están la oferta y la demanda en el mercado informal, la incertidumbre política y económica, y las restricciones en el mercado cambiario formal. Cuando hay mayor demanda de dólares fuera del sistema bancario, su precio tiende a subir.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 16 de octubre?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 16 de octubre: en 3,3875, (con una apertura de 3,3990), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3887, con un máximo de 3,3950 y un mínimo de 3,3820.

Cotización del cierre del dólar, ayer 16 de octubre, según BCRP.

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción. Algunas entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son:

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Saber el precio del dólar te permite planificar mejor tus finanzas, anticipar cambios en precios, y tomar decisiones más informadas tanto a nivel personal como empresarial. Por ello, te revelamos el tipo de cambio de esta moneda para hoy, viernes, 17 de octubre.