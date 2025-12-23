MEF asigna MÁS de S/20 millones para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El MEF continúa destinando recursos. En el marco de la crisis de inseguridad ciudadana que azota el país, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de S/ 21 millones 325,612 soles a favor del INPE y el Ministerio de Justicia para financiar acciones contra el crimen organizado.

MEF transferirá más de S/20 millones al INPE

La asignación económica fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 315-2025-EF, publicado este martes 23 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

La medida fue aprobada como parte del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

INPE contará con S/21 millones para financiar lucha contra criminalidad.

Otra transferencia de 28 millones 484,190 soles fue autorizada dentro de la misma norma a favor de la misma Reserva de Contigencia, con cargo a los recursos de presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario.

Los titulares de los pliegos habilitadores y habilitados en las transferencias de partidas aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia del dicho dispositivo legal.

El documento también detalla que los recursos de las transferencias de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Transfirió más de S/48 millones al Ministerio Público

A inicios de noviembre, el MEF también autorizó la transferencia de un monto superior a S/ 48 millones a favor del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer la lucha contra el avance del crimen organizado en todo el país.

Los recursos, que ascienden a S/ 48 058 483, permitirán costear diligencias, desplazamientos de fiscales y acciones periciales necesarias del personal fiscal, vinculadas a la investigación y sanción del crimen organizado.

También financiará operaciones esenciales como la participación en audiencias y el mantenimiento de la conectividad y operatividad de fiscalías penales, especializadas y mixtas.

Asimismo, se anunció que el presupuesto también estará destinado a las intervenciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de sus áreas especializadas.

Premier afirma que no se ganará a la criminalidad "en este gobierno"

El jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, reconoció que la lucha contra la criminalidad no tendrá resultados inmediatos y que no será ganada durante este gobierno, así lo señaló tras ser cuestionado por la cifras de fallecimientos violentos.

"Lamentablemente estamos en una batalla que no va a ser ganada en este gobierno. Como cualquier mafia organizada, enraizada en la sociedad no va a ser vencida en las próximas semanas. Esta es una guerra a mediano plazo y esto la población lo tiene que tener muy claro", sostuvo.

