Balacera en San Juan de Miraflores: Atacan vehículo de empresa San Genaro en pleno estado de emergencia

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En pleno estado de emergencia, un nuevo hecho de violencia se registró esta tarde en el distrito de San Juan de Miraflores.Un vehículo de la empresa de transporte público San Genaro fue atacado con varios disparos en el sector de Pamplona II, generando alarma entre los vecinos. El atentado ocurrió alrededor de las 3:40 p. m., cuando se escuchó una ráfaga de disparos en plena vía pública.

Inmediatamente, los vecinos alertaron al personal de serenazgo y de la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar y hallaron el vehículo con múltiples impactos de bala. En la zona se encontraron siete casquillos percutidos, evidencia del ataque armado.

🔴🔵Un vehículo de la empresa San Genaro fue baleado esta tarde en Pamplona II, San Juan de Miraflores, en pleno estado de emergencia. El conductor resultó ileso, pero su unidad terminó con graves daños. La PNP investiga una presunta extorsión vinculada a bandas criminales que... pic.twitter.com/3pTO3Jk1yN — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2025

Ataque estaría vinculado a extorsiones

De acuerdo con información policial, el atentado estaría relacionado con una presunta extorsión a la empresa San Genaro, que ya había recibido amenazas previas.

Las autoridades no descartan que detrás del hecho se encuentre una banda de extorsionadores que opera en la zona sur de Lima y viene amedrentando a diversas compañías de transporte público .El conductor del vehículo, identificado como Cristian Luarte Zuriaga, logró salir ileso del ataque.

Sin embargo, su unidad de placa B31434 terminó con serios daños materiales tras recibir los disparos. La rápida intervención de las autoridades evitó que el hecho dejara víctimas mortales.

Este nuevo atentado ocurre menos de 24 horas después de otro asesinato en la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, lo que evidencia una preocupante ola de violencia criminal en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno.

Investigación y refuerzo de seguridad policial

Hasta altas horas de la noche, la zona permanece bajo constante vigilancia policial, mientras la Fiscalía y los peritos de criminalística realizan las diligencias correspondientes.

Los agentes han recogido evidencias y revisan cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los responsables del ataque.

Las autoridades buscan determinar si los agresores forman parte de una red que exige pagos extorsivos a las empresas de transporte para permitirles operar sin ser atacadas. Este tipo de delitos se ha vuelto recurrente en distritos del sur de Lima, generando temor entre transportistas y vecinos.

El atentado contra la empresa San Genaro pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los transportistas y la persistente presencia de bandas criminales en la capital. Las investigaciones continúan, mientras la población exige mayor seguridad y resultados concretos frente a la creciente inseguridad ciudadana.