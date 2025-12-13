Precio del dólar este sábado 13 de diciembre: Así cotiza el tipo de cambio HOY en Perú

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar es la principal moneda de reserva mundial y la más utilizada en el comercio internacional, por ello es importante saber cuál es su comportamiento y valor en Perú. Conoce aquí el tipo de cambio en la jornada de este sábado, 13 de diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar este sábado?

Las fluctuaciones del dólar impactan directamente en el comercio exterior, las inversiones y el poder adquisitivo de la ciudadanía. Esta situación mantiene en la expectativa a muchos, por lo cual, buscan el medio más conveniente para mantenerse informados sobre el comportamiento de esa moneda extranjera en Perú y evitar así pérdidas o afectaciones en su economía.

En ese marco y para anticiparte a cambios económicos y planificar con mayor seguridad tus finanzas, te revelamos los datos reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto al tipo de cambio para la compra y venta de este sábado.

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.363 S/ 3.373

Estos valores reflejan una leve variación en la mañana de hoy: ¡al alza!, en comparación a los últimos días, en especial ayer, 12 de diciembre, donde la compra era de S/3.362 y la venta de S/3.370.

Tipo de cambio dólar paralelo

El tipo de cambio paralelo suele reflejar de manera más precisa la oferta y demanda real de dólares en el país. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio para este sábado es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.375

Para mantenerte informado sobre el comportamiento de esta divisa, no solo puedes entrar a la página oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o de Sunat, sino que también a estas otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

Así cerró el dólar ayer, según el BCRP

El precio del dólar en el país cerró el viernes, 12 de diciembre, en 3,3700, (con una apertura de 3,3690), según lo dio a conocer el BCRP, mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3686, con un máximo de 3,3700 y un mínimo de 3,3670.

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores, entre ellos:

Política monetaria de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de los commodities: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Factores políticos internos: La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba.

La inestabilidad política (como protestas o cambios de gobierno) genera incertidumbre y puede hacer que el dólar suba. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Así cerró el dólar el viernes 12 de diciembre.

El dólar actúa como referencia para múltiples operaciones económicas y financieras en Perú, por eso es importante saber cuál es su precio actual en la jornada de este sábado, 13 de diciembre.