¿Se confirma feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto se sabe

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina. En ese marco, muchos se preguntan si este 22 y 23 de diciembre serán días en que se pueda disfrutar un nuevo feriado largo. Conoce aquí todos los detalles oficiales.

¿Otro feriado largo en diciembre antes de Navidad?

Diciembre no solo es un mes en que miles de trabajadores podrán disponer de sus aportes a las AFP o recibir sus gratificaciones por fin de año, sino porque además de los días 8 y 9, feriados nacionales, viene una de las fechas más esperadas por todos los peruanos: ¡la Navidad! Incluso, se dio a conocer que de acuerdo al diario Oficial El Peruano, el 26 de diciembre será día no laborable para el sector público.

En ese sentido, muchos se preguntan si también los días 22 y 23, previos a la Nochebuena, serán considerados días para descansar y tomar unas merecidas vacaciones, porque podría facilitar a muchos alejarse de la rutina laboral al estar tan cerca del sábado y domingo.

El hecho de tener esos días libres podría aliviar el estrés previo a las celebraciones, que a veces puede ser bastante abrumador; sin embargo, cabe aclarar que esas dos fechas no son días de asueto, por lo cual, las actividades se desarrollarán con total normalidad.

Congreso plantea mover 4 feriados al lunes siguiente

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone modificar el descanso de ciertos feriados, trasladando la jornada de asueto al lunes siguiente en lugar de la fecha original. Ahora, el Pleno deberá debatir y votar esta medida antes de que entre en vigor.

Esto implicaría un cambio significativo en cómo se celebran ciertas fechas tradicionales. ¿El objetivo? Pues bien, según el dictamen llamado Ley que modifica el artículo 7 del decreto legislativo 713, la finalidad de estos cambios es "optimizar la productividad laboral y evitar inseguridad jurídica" y aparentemente, fomentar fines de semana largos.

Las fechas que se verían afectadas serían las siguientes, de acuerdo a la iniciativa legislativa:

7 de junio : Batalla de Arica y Día de la Bandera.

: Batalla de Arica y Día de la Bandera. 23 de julio : Día de la Fuerza Aérea del Perú.

: Día de la Fuerza Aérea del Perú. 6 de agosto : Batalla de Junín.

: Batalla de Junín. 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

En resumen, de acuerdo con el diario El Peruano, no habrá feriado largo este 22 y 23 de diciembre, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad en esas dos fechas, previas a la Nochebuena y Navidad.