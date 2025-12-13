Defensoría del Pueblo al Minsa sobre gripe H3N2: "Exhortamos a fortalecer los servicios de salud"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Salud, así como a los gobiernos regionales, EsSalud, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la eventual llegada de la gripe H3N2.

Preparación ante llegada de enfermedad

A través de sus redes sociales, la Defensoría se refirió a la posibilidad del ingreso de la nueva variante de la gripe H3N2 a nuestro país informó que dirigieron un conjunto de recomendaciones al Minsa para fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos.

"Se pide actualizar los planes de contingencia para la atención de enfermedades respiratorias agudas, asegurar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos, equipos de protección y de camas hospitalarias, especialmente en los hospitales de referencia", detallaron.

Asimismo, exhortaron a intensificar las campañas de vacunación contra la influenza en menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, gestantes y personas con comorbilidades y garantizar la distribución oportuna de vacunas a todos los establecimientos de salud.

"Cabe indicar que si bien el Minsa ha advertido que el riesgo epidemiológico en nuestro país es de leve a moderado, el incremento de viajes por las festividades de fin de año podría ocasionar el ingreso de la nueva variante, por lo que insta a adoptar medidas preventivas inmediatas", resaltaron.

🚨𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝘀𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗴𝗿𝗶𝗽𝗲 𝗛𝟯𝗡𝟮



👉Ante la posibilidad de ingreso a nuestro país de la nueva variante de la gripe #H3N2 hemos... pic.twitter.com/5JV9Nx535C — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 13, 2025

Ministro de salud sobre gripe H3N2

Declarando para la prensa, Luis Quiroz, ministro de Salud, indicó que el riesgo se mantiene de leve a moderado y que de momento no implica una alerta sanitaria que preocupe a la ciudadanía. Además, destacó que por las temporadas de invierno en Europa y América del Norte, la presencia de este virus se ha expandido, sin embargo, esa realidad no se ajusta al país. Descartó que se trate de una situación similar a la pandemia del Covid-19.

"El virus influenza H3N2 ya circulaba, pero lo que ahora se observa es una variante que ha producido brotes en países con clima frío. No obstante, esto no implica una alerta sanitaria que deba generar alarma en la población general", sostuvo Quiroz Avilés.

Al respecto, el titular de Salud indicó que hasta el momento no se han registrado variaciones significativas en la severidad de los cuadros clínicos causados por el virus H3N2, en relación a años pasados. No obstante, alertó que los mayores de 60 y menores de cinco, son los más vulnerables por una respuesta inmune menos resistente.

Pese a ello, la Defensoría del Pueblo exhortó al Minsa y demás instituciones a tomar medidas preventivas y fortalecer el sistema de salud ante la eventual llegada de la gripe H3N2.