SMP: Vecinos linchan a presuntos ladrones de autopartes y queman su moto

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Cansados de la delincuencia! Vecinos del distrito de San Martín de Porres (SMP) organizaron una rápida reacción ciudadana contra dos presuntos ladrones de autopartes: ¡los lincharon y prendieron fuego a la moto donde se movilizaban!

Atrapan a presuntos ladrones de autopartes

La inseguridad ciudadana, la delincuencia y el sicariato se han convertido en temas preocupantes en el país. En ese marco, se reveló la inesperada reacción que tuvo un grupo de vecinos de la urbanización San Germán, en SMP, al percatarse de la presencia de presuntos ladrones.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 10:40 p.m. del viernes, 12 de diciembre, dos sujetos habrían robado partes de un vehículo a cinco cuadras de la intersección de la avenida San Germán y la calle Alfonso Bernal, cerca de la avenida Tomás Valle.

El dueño del vehículo siniestrado y sus familiares persiguieron a los hampones que trataban de escapar a bordo de una mototaxi. Finalmente, los alcanzan y es ahí donde los vecinos, al darse cuenta de lo que estaba pasando, rápidamente se movilizaron y sin dudarlo se unieron para impedir la fuga de los dos sujetos, que según señalaron, serían de nacionalidad venezolana.

Vecinos de SMP exigen mayor seguridad

Molestos por la inseguridad ciudadana, las personas no solo salieron de sus viviendas para aprehender a los presuntos delincuentes, sino que les quitaron sus prendas de vestir, los lincharon y los ataron de pies y manos hasta la llegada de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Posteriormente, quemaron el vehículo de los detenidos que usaban para cometer sus fechorías. Asimismo, los vecinos revelaron a Exitosa que, pese a que hay una tranquera y rejas, siguen siendo víctimas de la criminalidad, por lo cual, mostraron su solidaridad con una persona que fue víctima de un robo.

Además, no solo exigen mayor seguridad en la zona, sino que aseguraron que prefieren que la moto quemada permanezca en el lugar como advertencia para otros delincuentes que decidan atacar o perpetrar actos delictivos en esa parte del distrito de Lima Norte.

Dueño de botica se enfrentó a ladrones

Otro acto delictivo que causó conmoción en la capital, precisamente en San Martín de Porres, ocurrió el 10 de septiembre, en plena vía auxiliar de la Panamericana Norte, donde dos ladrones robaron una botica luego de reducir al dueño de la misma.

El propietario del local intentó impedir el hurto, portando solo una escoba con la que hacía sus labores de limpieza, pero lamentablemente, no pudo más con ambos ladrones y fue ingresado a la fuerza hasta la caja registradora. Ahí, los facinerosos pudieron llevarse todo el dinero de las ventas del día anterior, que aún no habían sido trasladados a una institución bancaria.

Debido a estas situaciones preocupantes por la inseguridad ciudadana, un grupo de vecinos no dudaron en salir de sus casas para aprehender y linchar a dos presuntos ladrones de autopartes en la urbanización San Germán y quemar la moto donde se movilizaban.