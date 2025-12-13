Jeriel de Santis vuelve al fútbol peruano: Delantero es nuevo jugador de club campeón de la Liga 1

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases en el fútbol peruano sigue de cándela con movidas en casi todos los equipos. Por ejemplo, un importante club de la Liga 1 acaba de anunciar a Jeriel de Santis como su nuevo jugador para la temporada 2026.

Jeriel de Santis vuelve al fútbol peruano

Como se recuerda, el delantero peruano-venezolano es recordado por los hinchas de Alianza Lima tras su fallido paso por la institución en el 2024. Durante varios meses, el futbolista no pudo anotar un solo gol con la camiseta íntima y terminó yéndose a la tercera división del fútbol español.

Luego de ello, volvió al país que lo vio nacer para unirse a las filas de Caracas FC donde jugó durante todo el 2025. Durante esta temporada, Jeriel de Santis se consagró como el goleador absoluto del equipo con un total de 13 anotaciones entre la Liga, Copa de Venezuela y Copa Sudamericana.

Ahora, el futbolista de 23 años volverá al fútbol peruano luego de ser anunciado como nuevo jugador de Melgar de Arequipa. El rojinegro confirmó su incorporación mientras que el elenco venezolano dejó en claro que la operación se dio a través de la modalidad de préstamo por un año con opción a compra.

"Delantero de 23 años y 1.90 m, que llega tras una sólida temporada con Caracas FC este 2025, en la que registró 13 goles y 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la CONMEBOL Sudamericana. Jeriel se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa", indicó el elenco arequipeño.

¡BIENVENIDO AL DOMINÓ, JERIEL! 🔥⚫🔴



Delantero de 23 años y 1.90 m, que llega tras una sólida temporada con Caracas FC este 2025, en la que registró 13 goles y 2 asistencias entre la Liga Venezolana y la CONMEBOL Sudamericana. pic.twitter.com/eQ0jtEapXR — FBC Melgar (@MelgarOficial) December 13, 2025

Unos se van y otros llegan

Al igual que Jeriel de Santis, otros clubes de la Liga 1 continúan confeccionado su plantel de cara al 2026. En el caso de los compadres, Alianza Lima confirmó la llegada de Pablo Guede como su flamante entrenador por toda la próxima temporada.

El estratega argentino llegó a un acuerdo con el elenco blanquiazul tras días de negociaciones con Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro hijo. En el caso de Universitario, el panorama es distinto ya que Jorge Fossati dejó de ser el director técnico a pesar de haber obtenido el ansiado tricampeonato.

Ahora, todo hace indicar que Javier Rabanal, entrenador español campeón del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, será el nuevo entrenador crema de cara al próximo año.

En resumen, Jeriel de Santis pega la vuelta al fútbol peruano luego de haber sido anunciado como nuevo jugador de Melgar de Arequipa por todo el 2026.