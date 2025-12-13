Temblor remece Perú HOY, 13 de diciembre: AQUÍ el epicentro y la magnitud del sismo sentido este sábado

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Un sismo remeció el norte del país. Al respecto, en la siguiente nota de Exitosa te brindaremos mayores detalles de este movimiento telúrico: dónde fue el epicentro exacto y la magnitud del temblor de este 13 de diciembre.

¿Dónde fue el temblor de este sábado?

De acuerdo a información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el temblor que sorprendió al país este sábado, alrededor del mediodía, fue de magnitud 4.0 en la escala de Richter a 27 kilómetros al este de Lancones, Sullana, en el departamento de Piura.

Asimismo, la institución indicó que este movimiento telúrico se registró a 47 kilómetros de profundidad con una latitud de -4.60 y longitud de -80.31. En la escala de Mercalli Modificada, la intensidad fue de II-III en Lancones, lo que significa que fue perceptible de manera leve por la ciudadanía.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0807

Fecha y Hora Local: 13/12/2025 12:28:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 47km

Latitud: -4.60

Longitud: -80.31

Intensidad: II-III Lancones

Referencia: 27 km al E de Lancones, Sullana - Piura — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 13, 2025

¿Cuál fue el epicentro del temblor en Piura?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el sismo de magnitud 4.0 tuvo como epicentro (Continente) Lancones, Sullana.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni víctimas por este temblor registrado al mediodía de este sábado; sin embargo, exhortan a la ciudadanía a mantenerse alertas y evaluar la situación. Además, aconseja que en caso de un sismo de mayor magnitud se debe alejar de las ventanas, repisas o cualquier artefacto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

Boletín del COEN-INDECI sobre temblor en Piura.

Noticia en desarrollo...