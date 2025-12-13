Influenza A H3N2 llegaría a Sudamérica en INVIERNO 2026: "Posiblemente nos contagiemos muchos"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el experto en salud pública, Omar Neyra, indicó que muy probablemente la influenza A H3N2, conocida como 'supergripe', llegue a Sudamérica en el invierno 2026. Según precisó, el virus afectaría principalmente a la población vulnerable.

Influenza A H3N2 llegaría a Sudamérica en 2026

Luego que la Secretaría de Salud de México confirmara el primer caso de influenza A H3N2, se ha encendido las alarmas ante la posile llegada de la enfermedad a Sudamérica.

Omar Neyra señaló que la población vulnerable es aquella mayor a 65 o 70 años algún tipo de morbilidad. "Posiblemente nos contagiemos muchos, pero la enfermedad va a ser desarrollada por pacientes adultos mayores, infantes que tienen dificultades o algún problema inmunitario", refirió.

En tanto, explicó que esta nueva variante de la influenza, en términos de enfermedad, "no es agresiva". Pero, resaltó que es necesario que la población vulnerable se proteja anualmente con la actualización de la vacuna debido a que la afección muta todos los años.

" Esta influenza debería llegar a inicios del invierno del hemisferio sur, para mayo, junio (de 2026) . Por lo tanto, el proceso de inmunización con la influenza debería iniciar en marzo o en abril. Los que han recibido la vacuna este año con la influenza versión 2025 tienen cierta protección", manifestó.

Brote respiratorio estacional en Perú

El experto Neyra señaló que el brote respiratorio que está circulando actualmente en el Perú coincide con el cambio estacional, pero no estaría ligado con la denominada 'supergripe' que se está dando en el hemisferio norte.

Agregó que no es un virus nuevo, sino que se trata de una influenza que presenta una mutación que la ha hecho "altamente contagiosa". "En Perú podría presentarse un brote respíratorio, pero no necesariamente sería esa influenza", subrayó.

Además, cuestionó que "no aprendimos en la última década en fortalecer" laboratorios para realizar seguimiento a este tipo de enfermedades por lo que los datos que se tienen hoy son "insuficientes".

De igual manera, explicó que la particularidad de la influenza A H3N2 es que apareció en el hemisferio norte, que anualmente sufre un brote o epidemia respiratoria a finales de diciembre e inicios de enero y lo que dicen los especialistas es que "es altamente contagiosa", pero aclaró que eso no significa "una alta enfermedad", por lo que no hay un riesgo mayor para la población.

Es así como, Omar Neyra, experto en salud pública, adelantó que es probable que la influenza A H3N2 llegue a Sudamérica en el invierno de 2026.