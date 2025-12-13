Colapsa Coliseo de Salcedo en Puno: Defensoría del Pueblo supervisa atención a heridos

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Defensoría del Pueblo informó que vienen supervisando la atención a las personas que resultaron heridas como producto del colapso de la estructura del techo metálico del coliseo, ubicado en el centro poblado de Salcedo, en Puno.

Lamentaron fallecimiento de obrero

A través de las redes sociales la Defensoría dio a conocer el trabajo que vienen realizando tras este accidente que resultó en la pérdida de un obrero.

"Nos encontramos supervisando la atención a los 10 heridos producto del colapso de parte de la estructura del techo metálico del coliseo ubicado en el centro poblado de Salcedo, obra que se encuentra en construcción a cargo del Gobierno Regional de Puno", detallaron.

Asimismo, expresaron su pesar por el fallecimiento del trabajador de la obra de construcción. Además, indicaron que los heridos fueron diagnosticados con policontusiones, cuatro de ellos se encuentran en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, sin signos de gravedad, mientras el resto permanecen en el área de trauma shock con atención médica.

Aseguraron que permanecerán al pendiente para garantizar la atención médica oportuna y adecuada de las víctimas y exhortaron al Ministerio Público a iniciar con las investigaciones inmediatas para identificar a los responsables de lo sucedido.

Colapso de coliseo acaba con vida de obrero

El colapso del techo metálico del coliseo del centro poblado de Salcedo, en la región Puno, acabó con la vida de un obrero y 10 personas resultaron heridas.

El fatídico suceso se registró aproximadamente a las 2 de la tarde de este viernes 12 de diciembre y ha vuelto a poner bajo la lupa la seguridad en la ejecución de las infraestructuras públicas.

La víctima mortal fue identificada como Lorenzo Acosta Dantas, de 63 años y fue ingresado al Hospital III de EsSalud. El hombre oriundo de Pucallpa presentaba un trauma abdominal cerrado tras caer del techo del coliseo.

Según información recopilada por un equipo de Exitosa uno de los obreros que se encontraba laborando en el establecimiento habría cometido un error al maniobrar una grúa en el interior lo que generó que impacte contra uno de los pilares de la estructura.

Dicha acción habría sido la causa por la que el techo terminara por desplomarse y provocó que varios obreros que se encontraban en el lugar sufran caídas fuertes, sin embargo, aún es materia de investigación. Tras ello fueron evacuados de manera inmediata por sus compañeros al hospital de EsSalud y al hospital regional de Perú.



Es por este caso que la Defensoría del Pueblo realiza un trabajo de supervisión a la atención de la víctimas y exhortó al Ministerio Público a investigar las causas de lo sucedido.