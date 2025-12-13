Defensoría del Pueblo sigue acciones de EsSalud y Minsa para garantizar distribución de Tacrolimus

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A raíz de denuncias de pacientes trasplantados respecto al desabastecimiento del medicamento Tacrolimus en el Seguro Social de Salud, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que viene haciendo seguimiento a las acciones de EsSalud y el Ministerio de Salud.

Buscan que no vuelva a presentarse este problema

Mediante las redes sociales, informaron las medidas adoptadas ante el desabastecimiento de este vital medicamento para los pacientes trasplantados.

"Como Defensoría del Pueblo estamos haciendo seguimiento a las acciones adoptadas por EsSalud y Minsa para garantizar la continuidad en la distribución del medicamento Tracolimus en los establecimientos de salud de todo el país", señalaron.

Como se recuerda, el Minsa informó que el jueves 11 de diciembre entregaron el tercer lote del fármaco a EsSalud, como parte del apoyo interinstitucional de las entidades.

"Hemos expresado a ambas instituciones la importancia de adoptar medidas para evitar situaciones de desabastecimiento como las registradas recientemente, al ser un medicamento de suma importancia para pacientes con órganos trasplantados", resaltaron.

📣🚨Como @Defensoria_Peru estamos haciendo seguimiento a las acciones adoptadas por @EsSaludPeru y @Minsa_Peru para garantizar la continuidad en la distribución del medicamento Tracolimus en los establecimientos de salud de todo el país.



Si bien el Minsa informó hace algunos... pic.twitter.com/vHVBWkwOlg — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 13, 2025

EsSalud asegura que se regularizó abastecimiento de Tacrolimus

El Seguro Social de Salud afirmó que ha regularizado el abastecimiento del medicamento Tacrolimus, vital para pacientes trasplantados, luego de semanas con problemas para conseguirlo.

Son 129 420 tabletas las que serán distribuidas desde este sábado 13 y domingo 14 de diciembre de manera progresiva a los siguientes hospitales nacionales: Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo Rebagliati Martins y Alberto Sabogal Sologuren, así como a las redes asistenciales Arequipa y La Libertad.

Aunque esta no es una solución permanente, si evita que los pacientes se vean afectados por el desabastecimiento. La solución llegará con la adquisición de un lote del producto, ello aún está en proceso. En ese sentido EsSalud detalló que busca adquirir un lote mayor del producto para garantizar el abastecimiento por un año para los pacientes que requieran el tratamiento.

Como se recuerda, días atrás Caterina Foresti, expuso en redes sociales el desabastecimiento del medicamento Tacrolimus en EsSalud, calificó como "un genocidio" lo ocurrido. Dicho fármaco es indispensable para pacientes que han recibido un trasplante, como en el caso de su padre.

"Es un tema escandaloso, que es prácticamente un genocidio el que nos está haciendo EsSalud, el Minsa, la Digemid y encima engañándonos de una manera tan cruel con algo tan delicado", manifestó.

Adicionalmente, reveló que ha recibido mensajes de personas que señalaban que debido a la escasez de Tacrolimus, pacientes han presentado una tonalidad amarilla en su cuerpo, pálidos y sin fuerzas. "Es una cosa bien fuerte de ver", subrayó.

Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha informó que viene haciendo seguimiento de las medidas tomadas por EsSalud y el Minsa para responder al desabastecimiento del Tacrolimus y que ello no se vuelva a repetir nuevamente.