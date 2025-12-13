EsSalud asegura que se regularizó abastecimiento de Tacrolimus para pacientes trasplantados

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud afirmó que ha regularizado el abastecimiento del medicamento Tacrolimus, vital para pacientes trasplantados, luego de semanas con problemas para conseguirlo.

Crisis de Tacrolimus ¿Solucionada?

Luego de que familiares y pacientes trasplantados denunciaran el desabastecimiento del Tacrolimus de hospitales de EsSalud, la institución finalmente informo que esta crisis estaría controlada.

El tacrolimus es un inmunosupresor de uso permanente, sin este un paciente trasplantado puede deteriorarse en cuestión de horas y, en los casos más graves, perder el órgano o la vida, por lo que el anuncio de la entidad de salud genera calma.

Son 129 420 tabletas las que serán distribuidas desde este sábado 13 y domingo 14 de diciembre de manera progresiva a los siguientes hospitales nacionales: Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo Rebagliati Martins y Alberto Sabogal Sologuren, así como a las redes asistenciales Arequipa y La Libertad.

Aunque esta no es una solución permanente, si evita que los pacientes se vean afectados por el desabastecimiento. La solución llegará con la adquisición de un lote del producto, ello aún está en proceso. En ese sentido EsSalud detalló que busca adquirir un lote mayor del producto para garantizar el abastecimiento por un año para los pacientes que requieran el tratamiento.

#EsSaludInforma | El Seguro Social de Salud (EsSalud) regularizó el abastecimiento de Tacrolimus para pacientes trasplantados. Un total de 129 420 tabletas serán distribuidas a partir de hoy y de manera progresiva a los hospitales nacionales Guillermo Almenara Irigoyen, Edgardo... pic.twitter.com/6mgZ5Bv4oQ — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) December 13, 2025

Minsa entregó tercer lote

El último 11 de diciembre, el Ministerio anunció que, como parte del apoyo que está brindando a EsSalud, entregó un tercer lote de Tacrolimus al Almacén Centra de EsSalud (SALOG).

Resaltaron que la entrega se da de acuerdo a la disponibilidad existentes y en cumplimiento al apoyo temporal ofrecido mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, y sin afectar a pacientes de hospitales del Minsa y gobiernos regionales.

Habla joven que denunció la escasez de Tacrolimus en EsSalud

En diálogo con Exitosa, Caterina Foresti, joven que expuso en redes sociales el desabastecimiento del medicamento Tacrolimus en EsSalud, calificó como "un genocidio" lo ocurrido. Dicho fármaco es indispensable para pacientes que han recibido un trasplante, como en el caso de su padre.

Días atrás la joven expuso la problemática que se viene suscitando por la falta de este fármaco que es sumamente vital para aquellos pacientes trasplantados.

"Es un tema escandaloso, que es prácticamente un genocidio el que nos está haciendo EsSalud, el Minsa, la Digemid y encima engañándonos de una manera tan cruel con algo tan delicado", manifestó.

Adicionalmente, reveló que ha recibido mensajes de personas que señalaban que debido a la escasez de Tacrolimus, pacientes han presentado una tonalidad amarilla en su cuerpo, pálidos y sin fuerzas. "Es una cosa bien fuerte de ver", subrayó.

Es por ello que se originó una gran crítica a EsSalud, por la falta del medicamento Tacrolimus, por ello la institución informó que finalmente se encuentran abastecidos, gracias al apoyo del Minsa, y se distribuirá en hospitales.