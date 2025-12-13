Sedapal anuncia corte de agua para el lunes, 15 de diciembre: ¿Qué distrito se verá afectado?

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reporta, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte de agua programado para este lunes, 15 de diciembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Por qué será la interrupción del servicio?

¡Hasta por 8 horas sin agua en Lima! En su más reciente reporte, la empresa estatal anunció que la interrupción del recurso hídrico será por determinadas horas este lunes, debido a por trabajos de mantenimiento con la finalidad de optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor servicio en el futuro. Algunas de las acciones a realizar en la red son limpieza de reservorios y ejecución de empalme.

En ese marco, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para no verse afectados mientras dure el corte del servicio en su localidad. Asimismo, les recuerda que en caso no vuelva el agua en su distrito, pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo.

Corte de agua en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Prop. Viv. Villa San Froilán, Asoc. Viv. Los Cedros del Norte, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv. San Cristóbal, Asoc. Viv. Sol de Tambo Inga, Asoc. Viv. Villa Cruz, Asoc. Viv. Villa Las Flores del Norte, Asoc. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 361.

Consejos ante el corte de agua programado en Lima

Si te encuentras en una zona con un corte de agua programado, no te preocupes. Con un poco de planificación, puedes minimizar las molestias y asegurarte de tener suficiente agua para tus necesidades básicas. Se aconseja que antes de la interrupción del servicio, llenes recipientes con este recurso, siempre asegurándote de que los potes estén limpios y desinfectados.

Además, se aconseja almacenar al menos un galón de agua por persona por día y priorizar el agua para beber, cocinar e higiene personal. Suspende el uso innecesario de agua y cierra los grifos para evitar derrames. Entre otras recomendaciones están las siguientes:

Protege tus electrodomésticos: Desconecta los electrodomésticos que utilizan agua, como lavadoras y lavavajillas. Vacía el tanque del inodoro si es posible.

Prepara un kit con toallitas húmedas, gel antibacterial y otros artículos de higiene personal que no requieran agua.

De esta manera, se reveló que la empresa estatal Sedapal tiene corte programado del servicio de agua potable en el distrito de Puente Piedra, este lunes, 15 de diciembre, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones.