Banco de la Nación inicia HOY pago de remuneraciones de abril: ¿Quiénes cobran?

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Trabajas en el sector público? El Banco de la Nación inicia hoy el pago de remuneraciones correspondiente al mes de abril. Conoce quiénes cobrarán sus sueldos desde este martes, correspondiente al año fiscal 2026.

Banco de la Nación: Cronograma de pago de remuneraciones

No solo los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) tienen buenas noticias en el mes de abril, sino también los trabajadores del sector público. Pues bien, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el calendario anual de pagos de remuneraciones y pensiones correspondientes al año fiscal 2026, el cual es administrado mediante el Banco de la Nación.

En ese marco, se dio a conocer que los trabajadores del sector público, de acuerdo al cronograma oficial ya podrán cobrar sus sueldos desde este martes 21 de abril. A continuación te revelamos las fechas del desembolso de tu dinero en la entidad bancaria mencionada líneas más arriba, de acuerdo a la entidad o ministerio en que labores.

Martes 21 de abril: Ministerio de Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Ministerio de Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Miércoles 22 de abril: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 23 de abril: Ministerio de Salud (Minsa), Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud (Minsa), Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 24 de abril: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Militar y Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

Pago a domicilio para pensionistas ONP

Como se recuerda, miles de pensionistas en los distintos regímenes administrados por la ONP se han visto beneficiados con el pago de su pensión en abril, que se realizó desde el día 9 de manera escalonada siguiendo el orden alfabético del apellido paterno de los usuarios.

En ese marco, también se informó que el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio se inició el miércoles 15 de abril, beneficiando a 9,847 pensionistas. La medida regirá hasta el viernes 24 siguiendo el siguiente cronograma por zonas en Lima Metropolitana y el Callao.

Lima Sur (15 y 16 de abril): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte (17 al 19 de abril): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro (20 al 22 de abril): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Finalmente, se precisó que la segunda visita se realizará el 23 y 24 de abril, a pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera programación.