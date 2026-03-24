Cronograma de pagos ONP en abril del 2026: Conoce las FECHAS clave para cobrar tu pensión

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta el cronograma oficial de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para abril 2026 y prepárate para cobrar tu pensión sin contratiempos. Los depósitos se efectuarán en cuentas bancarias de entidades autorizadas.

Pago ONP en abril confirmado: Decreto Ley N.º 19990

Mientras que el Congreso de la República ya tiene cuatro propuestas pendientes que buscan un nuevo retiro AFP, solo a dos meses de que haya acabado el octavo acceso "extraordinario", se reveló que ya hay fechas del cronograma de pago de la ONP, lo que se convierte en una buena noticia para miles de peruanos, ya que el desembolso de ese dinero supone un alivio económico.

Es importante que cada uno de los jubilados tengan en claro las fechas claves establecidas por el Sistema Ncional de Pensiones (SNP) para cobrar sus aportes en abril en los distintos regímenes administrados por la ONP. Ten en cuenta que el desembolso se realizará de manera escalonada siguiendo el orden alfabético del apellido paterno.

En ese marco, se dio a conocer que los pagos para los afiliados al Decreto Ley N° 19990 se realizarán en las cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú y Scotiabank, de acuerdo al siguiente calendario:

Apellidos de la A-C: 9 de abril.

9 de abril. Apellidos de la D-L: 10 de abril.

10 de abril. Apellidos de la M-Q: 13 de abril.

13 de abril. Apellidos de la R-Z: 14 de abril.

14 de abril. Convenios internacionales: 15 de abril.

Incluye pensionistas Ley N° 27803.

Pago a domicilio: del 15 al 24 de abril.

Otros regímenes de la ONP: Fechas de pago

Decreto Ley N° 18846

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de abril.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria el 15 de abril.

Pago a domicilio: Del 17 al 24 de abril.

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros:

Abono en cuenta el 15 de abril.

Pago a domicilio del 17 al 24 de abril.

Recomendaciones para el cobro de tu pensión ONP

La ONP invita a todos sus pensionistas a tomar las siguientes precauciones al momento de ir a cobrar su dinero en las entidades bancarias autorizadas:

1. Evita retirar todo tu dinero de una vez.

2. No compartas información personal: Ningún representante de la ONP pedirá datos confidenciales ni depósitos para realizar trámites.

3. Acude a lugares seguros: Usa cajeros automáticos en horarios diurnos y, de ser posible, acompañado.

4. Desconfía de ofertas sospechosas: Los estafadores suelen aprovechar estas fechas para hacer falsas promesas de premios o beneficios adicionales.

5. Reporta irregularidades.

Es así como la ONP indicó que a partir del 9 de abril iniciará con el cronograma de pagos de pensiones a los jubilados. Ten en cuenta que las fechas pueden estar sujetas a cambios, por lo cual, se recomienda estar informado a través de los canales oficiales de la entidad Ministerio de Economía y Finanzas.