ONP inicia pago de pensiones a domicilio desde el 15 de abril: AQUÍ todos los detalles

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este 15 de abril el pago de pensiones a domicilio. Conoce quiénes se verán beneficiados y todas los detalles de la medida del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

ONP paga pensión a domicilio: ¿Cómo solicitarla?

Perú se encuentra en medio de la jornada de las Elecciones 2026 para elegir al presidente del Perú. Durante ese evento que definirá el rumbo del país, se da el anuncio de una buena noticia que beneficiará a miles de pensionistas de la ONP. De acuerdo al cronograma de pagos de abril, este miércoles 15 se dará inicio con el desembolso de sus aportes, pero no a través de cajeros automáticos, sino a domicilio.

Esta medida beneficiará a 9847 pensionistas, quienes podrán cobrar desde la comodidad de su hogar hasta el viernes 24 de abril, en Lima Metropolitana y el Callao. En ese marco, la ONP dio a conocer cómo solicitar el pago a domicilio. Ten en cuenta lo siguiente:

A través de la plataforma: onpvirtual.pe.

Recuerda que quienes registren su solicitud entre el sábado 11 de abril y el viernes 8 de mayo serán programados para recibir dicho servicio a partir del mes de junio.

Cronograma de pago ONP: ¿En qué distritos?

La entidad adscrita al MEF también dio a conocer los distritos donde se ejecutará esta forma de pago a pensionistas desde el 15 de abril:

Lima Sur (15 y 16 de abril): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

(15 y 16 de abril): Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Lima Norte (17 al 19 de abril): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

(17 al 19 de abril): Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Lima Centro (20 al 22 de abril): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

(20 al 22 de abril): Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Segunda visita (23 y 24 de abril): destinada a pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera programación.

ONP: Bonificación por edad avanzada

Finalmente, se dio a conocer que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que cumplen 80 años acceden de manera automática a la bonificación por edad avanzada, en el marco del Decreto Legislativo N.º 19990. Ten en cuenta que este beneficio se da sin la necesidad de realizar algún trámite.

Es así que tras el pago a pensionistas del D.L. 19990, la ONP anunció que se dará inicio al desembolso de pensiones de alrededor de 9847 pensionistas a domicilio. Para consultas o mayor información la ONP brinda a los usuarios el número (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.