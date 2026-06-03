Banco de la Nación revela cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en junio: AQUÍ las fechas clave

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco de la Nación dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos y pensiones correspondientes al mes de junio del 2026. A través de esta nota de Exitosa verifica las fechas clave para cobrar tu dinero.

Cronograma de pagos en junio vía Banco de la Nación

Mediante Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como las remuneraciones para los trabajadores del sector público.

Es así como en el marco de la expectativa de la ciudadanía por la segunda vuelta electoral donde se elegirá al próximo presidente del Perú, el Banco de la Nación, a través de su página web dio a conocer las fechas diferenciadas en que se realizará el depósito de los sueldos y pensiones en junio del presente año, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar una atención más rápida.

De acuerdo con el cronograma de pagos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el desembolso iniciará con los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 quienes se verán beneficiados con el abono desde el 5 de junio, teniendo en cuenta el siguiente detalle y la inicial de su apellido paterno.

Fechas de pago para pensionistas ONP

Desde el 5 de junio se iniciará el pago de pensiones a un total de 778,958 asegurados a nivel nacional. De acuerdo al cronograma oficial establecido, los depósitos en cuentas bancarias se efectuarán de manera escalonada:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el viernes 5 de junio.

Apellidos de la D-L: Pago será el lunes 8 de junio.

Apellidos de la M-Q : Abono el 9 de junio

: Abono el 9 de junio Apellidos de la R-Z: Pago el 10 de junio.

El desembolso para otros regímenes como el Decreto Ley 20530, Decreto Ley 30003, Decreto Ley 26790 y del Decreto Ley 18846 se efectuarán el 11 de junio. Mientras que el pago a domicilio será para todos del 15 al 24 de junio.

Cronograma de pago de pensiones Ley N° 20530

Jueves 11 de junio: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Contraloría General de la República, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Viernes 12 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo , Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Lunes 15 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Martes 16 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

Pago de remuneraciones a la administración pública

Miércoles 17 de junio : Educación (incluyendo universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

: Educación (incluyendo universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Jueves 18 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.

Se acabó mayo y ya empieza a correr el nuevo cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público en el Banco de la Nación. Según lo establecido, el desembolso iniciará el 5 de junio con los pensionistas ONP.