Ministro Sheput sobre indulto humanitario a Alejandro Toledo: "Está en el ámbito de la decisión presidencial"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un diálogo con Exítosa, Juan Sheput, titular de la cartera de Trabajo, se manifestó acerca de la solicitud de indulto humanitario para Alejandro Toledo y su posición política y personal sobre la condena del expresidente.

Avala reclusión domiciliaria

Sheput afirma que Toledo enfrenta las consecuencias de sus actos y que, desde su posición personal y política, considera que, debido a su avanzada edad, el exmandatario debería cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

"Él está padeciendo las consecuencias de su comportamiento y de lo que está siendo juzgado. Mi posición siempre ha sido la de la prisión domiciliaria, Yo he creído lo que corresponde en el corto plazo, la prisión domiciliaria le corresponde porque tiene más de 80 años", señaló.

El Gobierno decidirá el indulto

Asimismo, manifestó que la viabilidad de concederle un indulto humanitario a Toledo depende de las facultades de la presidenta Keiko Fujimori y de la evaluación que realice el órgano de gracias presidenciales.

"... y en a lo que se refiere de la posibilidad de un indulto humanitario, eso está en el ámbito de la decisión presidencial y lo que diga la Comisión de Gracias Presidenciales que pertenece al ministerio de Justicia", añadió.

La condena de Alejandro Toledo

Alejandro Toledo está condenado desde octubre de 2024 a 20 años y 6 meses de prisión. La sentencia fue dictada por el caso Interoceánica Sur, por los delitos de colusión y lavado de activos. La justicia determinó que recibió un soborno de US$35 millones de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la construcción de la carretera.

Alejandro Toledo condenado a 20 años por lavado de activos

En diálogo con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, se pronunció sobre el pedido de indulto humanitario presentado a favor de Alejandro Toledo y expresó su postura política y personal frente a la condena del exmandatario.