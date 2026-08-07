Bandera de México volvió a flamear sobre su Embajada tras retomar relaciones diplomáticas con Perú

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la Embajada de México en el Perú volvió a flamear la bandera del país norteamericano, luego de que en enero de este año se aprobara que Brasil asumiera la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.

Esta medida fue adoptada tras el rompimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, ocurrido en noviembre de 2025.

Hizamiento de bandera

La insignia nacional de los Estados Unidos Mexicanos volvió a flamear sobre la sede diplomática, marcando el reinicio de las relaciones entre ambas naciones. La colocación fue realizada con el apoyo de diplomáticos brasileños y mexicanos.

Debido a que en horas de la mañana se anunció el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, llamó la atención que el estandarte aún no se haya instalado cuando el canciller Carlos Espá y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaron la recomposición de las relaciones bilaterales.

Las instalaciones se encuentran en el distrito de San Isidro en la av. Jorge Basadre 710, esquina con la calle Los Ficus. El horario de atención rige de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m

Perú y México reaunudan vínculo

En la mañana de este 7 de agosto, el canciller peruano, Carlos Espá, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, validaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Salvoconducto a Betssy Chávez

El canciller Carlos Espá informó que se restablecieron las relaciones diplomáticas con México y se otorgó el salvoconducto a Betssy Chávez, quien permanecía en la embajada de dicho país desde inicios de noviembre de 2025. La expremier de Pedro Castillo, viajó en la mañana del 7 de agosto a México.

Cómo se partió el vínculo México-Perú

Las relaciones entre México y Perú se rompieron a finales de 2025. Para lad aministración peruano, México cruzó la línea roja al meterse en la política local y proteger en su embajada a personas investigadas por la justicia

Y por parte del Ejecutivo mexicano: Perú sufrió un "golpe parlamentario" y México actuó bajo su histórica tradición de otorgar asilo político a aliados perseguidos.

En la Embajada de México en el Perú volvió a flamear la bandera del país norteamericano, luego de que en enero de este año se aprobara que Brasil asumiera la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano.