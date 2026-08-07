07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Petroperú inició una nueva etapa en su proceso de reestructuración con la designación de Oliver Stark como presidente del Directorio de la empresa estatal. El anuncio fue realizado este jueves 7 de agosto mediante un comunicado difundido por la propia compañía, que confirmó que el ejecutivo asumió oficialmente sus funciones desde esa misma fecha.

A través de sus redes sociales, Petroperú informó de manera oficial el inicio de la gestión de Stark al frente del máximo órgano de dirección de la empresa.

"Oliver Stark fue designado como nuevo presidente del Directorio de Petroperú, cargo que asume desde hoy, 7 de agosto."

Nombramiento marca el inicio de una nueva gestión

El anuncio representa el primer paso visible de la nueva administración que busca impulsar el Ejecutivo para recuperar la estabilidad de Petroperú. La empresa estatal atraviesa un proceso de reorganización orientado a mejorar su desempeño financiero, fortalecer su gobierno corporativo y recuperar la confianza en su capacidad de gestión.

La Junta General de Accionistas designó como nuevos integrantes del directorio a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez.

El ministro de Economía había señalado previamente que el nuevo directorio está integrado por profesionales con experiencia en administración, banca de inversión, hidrocarburos y comercialización, perfiles que fueron seleccionados para enfrentar los principales desafíos de la empresa.

"Hemos escogido a directores muy competentes que cumplen los requisitos para manejar una empresa de esa naturaleza. (...) Esperamos lo mejor de ellos, estando totalmente empoderados para cambiar el rumbo de esa compañía."

Con la llegada de Oliver Stark a la presidencia del Directorio, el Gobierno busca dotar de liderazgo a este equipo y acelerar las decisiones que permitan revertir las pérdidas registradas por la petrolera en los últimos años.

📣 #PetroInforma | Oliver Stark fue designado como nuevo presidente del Directorio de Petroperú, cargo que asume desde hoy, 7 de agosto. pic.twitter.com/YAr2Y4KbHn — Petroperú S.A. (@petroperu_sa) August 7, 2026

Oliver Stark vuelve a presidir el directorio de Petroperú

La designación de Oliver Stark marca su regreso a la presidencia del Directorio de Petroperú en un contexto distinto al que enfrentó durante 2024, cuando encabezó un directorio transitorio que advirtió sobre la delicada situación financiera de la empresa estatal.

En ese momento, los integrantes del órgano de dirección alertaron que la petrolera atravesaba uno de los periodos más críticos de su historia reciente y cuestionaron la viabilidad del plan de reestructuración vigente.

El directorio sostuvo entonces que la situación financiera de Petroperú era "extremadamente grave" y expresó su preocupación porque la estrategia para sostener a la empresa dependía de un respaldo económico permanente del Estado.

Asimismo, el diagnóstico elaborado por la gestión de Stark proyectaba pérdidas por US$716 millones durante 2024, además de una caída de la participación de mercado de la empresa, que pasó del 51% al 25%.

Ahora, con su retorno a la presidencia del Directorio, Oliver Stark asume el reto de conducir una nueva etapa para Petroperú. Su designación se produce mientras la empresa continúa inmersa en un proceso de reorganización impulsado por el Gobierno, cuyo objetivo es reforzar la sostenibilidad financiera, mejorar la gobernanza corporativa y garantizar la continuidad operativa de la petrolera estatal.