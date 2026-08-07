Keiko Fujimori tras salvoconducto a Betssy Chávez: "De acuerdo al derecho internacional, correspondía y por eso hemos actuado"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Al llegar a Junín acompañada de los ministros de su gestión para atender las labores de supervisión y ayuda para los damnificados por los últimos dos sismos registrados el pasado 6 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori respondió por la medida tomada por su gobierno tras el salvoconducto a Betssy Chavéz

Presidenta responde ante la coyuntura política tras salvoconducto de Betssy Chávez

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez y afirmó que la decisión se adoptó en cumplimiento del derecho internacional y de las obligaciones asumidas por el Estado peruano.

"Estamos muy contentos en que Perú y México de que hayan recuperado sus relaciones diplomáticas y de acuerdo al derecho internacional, correspondía y por eso hemos actuado de esa manera que el gobierno otorgue el salvoconducto a la señora Betssy Chávez. Cuando uno actúa de esta manera institucional uno no ve los colores políticos, uno actúa de acuerdo a ley", expresó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori responde por la coyuntura política

Tras la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gobernante dijo que la decisión en darle el salvoconducto a la expremier fue elogiado por la mandataria mexicana y espera que se pueda establecer de manera pronta los embajadores en los países correspondientes, es decir, en México y Perú.

"Esto ha sido muy bien tomado por el gobierno mexicano y creo que eso ha ayudado también a que estas relaciones se restablezcan, esperamos que en los próximos días podamos nombrar un embajador del Perú en México y que los mexicanos nos anuncien a su próximo embajador en el Perú", afirmó la mandataria

Postura de Claudia Sheinbaum en apoyo a la liberación de Pedro Castillo

Según las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, expresó su respaldo a la liberación de Pedro Castillo. En respuesta, Keiko Fujimori afirmó que respeta esa postura, aunque recordó que el Gobierno peruano considera la condena impuesta al expresidente por el Poder Judicial.

"Sabemos cual es la postura de la presidenta Sheinbaum, la postura del gobierno es que el señor Pedro Castillo tiene una condena de primera instancia y respetamos por supuesto los fueros del Poder Judicial", enfatizó Fujimori.

Finalmente, las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori se dan en un contexto político por el salvoconducto a Betssy Chávez, que corresponde al cumplimiento de normas internacionales y al compromiso de su gobierno con el respeto institucional.