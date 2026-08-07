Carlos Espá se pronuncia sobre alianza con de la Espriella y la reanudación de relaciones con México

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, en el marco de su viaje a tierras colombianas para presenciar la toma de mando de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario.

Declaró para el medio local de BluRadio sobre sus expectativas de trabajo bilateral con Colombia. A su vez, tocó la reconciliación entre Estados con México.

Resalta afinidades con de la Espriella

Espá destacó su coincidencia con el mandatario colombiano en torno a diversas problemáticas ciudadanas, así como en asuntos económicos vinculados a modelos de negocio y cooperación.

"Vamos a poner el nivel de las relaciones con Colombia en el máximo nivel. Estamos muy ilusionados con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, tenemos muchas coincidencias en materia de seguridad, de integración comercial, de integración financiera a través de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina", afirmó.

#ExclusivoBlu El canciller de Perú, Carlos Espá, anticipó las primeras líneas de trabajo entre los gobiernos de los presidentes @ABDELAESPRIELLA y @KeikoFujimori.



Además, habló del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México nueve meses después de la ruptura... pic.twitter.com/B3t4JVsJ52 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

América Latina va por buen camino

En esa misma línea, elogió al momento que atraviesan los gobiernos actuales de la región considerándolos funcionarios de alta categoría que buscan unifcarse por el bien colectivo.

"Se han alineado lo astros de manera muy favorable. Es una coyuntura histórica. Nunca en América Latina hubo tantos Gobiernos que estuviesen enfocados en la misma línea de la modernidad del progreso y de la inclusión de todos nuestros ciudadanos. Hay personas muy preparadas en un alto nivel político e intelectual. Esperamos lo mejor",agregó.

Sobre la reactivación de vínculos con México

Por otro lado, se refirió a lo sucedido esta mañana del 7 de agosto acerca de retomar las relaciones diplomáticas con México, también anunciado por la gobernadora Claudia Sheinbaum, y del salvoducto concedido a la expremier Betssy Chávez.

"Nosotros el día de hoy, ya hemos anunciado en tan pocos días que tenemos en el Gobierno, la noticia tan feliz de que estamos reestableciendo relaciones diplomáticas con México. México con el Perú, asi como con Colombia, somos países hermanos. Podemos tener una discusión y un distanciamiento. Buscamos hermanarnos más allá de las pequeñas diferencias. En ese sentido, hemos otorgado el salvoconducto a la señora Betssy Chávez", manifestó.

El canciller Carlos Espá, durante su visita a Colombia para asistir a la ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, comunicó sobre las perspectivas de cooperación bilateral entre ambos países. Asimismo, se refirió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.