Ministro de Economía, Elmer Cuba, anuncia que Gobierno aumentará el sueldo mínimo a S/1300 en dos etapas

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno incrementará el sueldo mínimo a S/ 1300 en dos etapas y explicó que la medida busca evitar impactos negativos en la inflación.

Gobierno aumentará el sueldo mínimo a S/1300 en dos etapas

La mañana de este viernes, 7 de agosto, el integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta brindó una conferencia de prensa para exponer las primeras medidas y lineamientos de política económica de la gestión de Keiko Fujimori.

En ese sentido, uno de los temas que abordó fue sobre el aumento de la remuneración mínima vital qeu fue anunciada por la presidenta de la república, Keiko Fujimori, durante su mensaje a la Nación, del pasado 28 de julio tras asumir la Presidencia del Perú.

"Queremos que con eso mejora el poder de compra de las personas que ganan el mínimo, pero vamos a manejarlo en dos etapas. Vamos a repartir el incremento en dos momentos. Uno posiblemente de S/100 y el otro de S/70 para cumplir el incremento para que de impacto no pueda tener efectos en la inflación ni en el costo de esas pequeñas empresas", manifestó el funcionario.

Bajo esa premisa, sostuvo que las entidades mencionadas recibirán apoyo por parte del Gobierno en el primer mes con la finalidad de que no se vean perjudicadas ante esta medida gubernamental.

El titular del MEF sostuvo que coordinará con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien, según tiene entendido, llevará esta propuesta al Consejo Nacional de Trabajo. Refirió que tras tener ello de forma clara, se procederá a anunciar los meses exactos en el que se realizará los incrementos en el salario mínimo.

Feriados serían movidos a los días viernes

En otro momento, Cuba Bustinza dio a conocer que el Gobierno de Keiko Fujimori evalúa trasladar algunos feriados a los días viernes con la finalidad de generar un mayor dinamismo económico. Sobre todo aquellas fechas que no correspondan a las Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

"Se anunció que no se va a aumentar ni disminuir por ahora el número de feriados, pero sí pensamos optimizarlos en el margen, es decir, mover todos los feriados que no sean 28 de julio, ni Navidad, ni Año nuevo; moverlos a los viernes", manifestó.

En esa línea, explicó que existen estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Por lo que el ministro de Economía y Finanzas señaló que al moverlos "hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo".

Durante una conferencia de prensa, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, sosutvo que anunció que el Gobierno incrementará el sueldo mínimo a S/ 1300 en dos etapas, una primera de S/100 y otra de S/70.