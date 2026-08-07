Ministro de Economía anuncia nuevo directorio de Petroperú: "Cuenta con el máximo respaldo del gobierno"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que la Junta de Accionistas de Petroperú designó a un nuevo directorio para encabezar el proceso de reestructuración de la empresa estatal.

Según indicó, los nuevos integrantes asumirán la responsabilidad de recuperar la rentabilidad de la compañía, reducir su endeudamiento y fortalecer su posición en el mercado de hidrocarburos, contando para ello con el respaldo del Gobierno de Keiko Fujimori.

El titular del MEF sostuvo que Petroperú ha sufrido durante los últimos años una administración deficiente que terminó generando pérdidas millonarias para el Estado, pese a que originalmente fue concebida como una empresa capaz de generar ingresos para el país.

En ese sentido, afirmó que la nueva gestión buscará revertir esa situación con cambios profundos en la conducción de la compañía.

Nuevo directorio buscará recuperar la empresa

El ministro explicó que el principal reto será transformar a Petroperú en una empresa productiva, capaz de generar recursos propios y enfrentar la elevada deuda acumulada durante los últimos años.

Para ello, destacó que el nuevo directorio reúne perfiles especializados en administración, finanzas, hidrocarburos y comercialización.

Asimismo, reveló que la designación fue realizada de manera conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, resaltando que el equipo contará con todas las facultades necesarias para ejecutar los cambios previstos.

"Anoche hemos, en la Junta de Accionistas de Petroperú, junto con el Ministerio de Minas, elegido un nuevo directorio que esta mañana debe estar tomando sus funciones. Y cuenta con el máximo respaldo del Gobierno".

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, anunció el nuevo directorio de Petroperú y aseguró que la empresa estatal contará con el máximo respaldo del Gobierno de Keiko Fujimori.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD... pic.twitter.com/vjb4S60aO8 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 7, 2026

Gobierno confía en revertir las pérdidas

Elmer Cuba indicó que los nuevos directores fueron elegidos por su experiencia y trayectoria profesional. Precisó que el presidente del directorio posee amplia capacidad empresarial, mientras que otros integrantes provienen del sector financiero y de la banca de inversión para contribuir al manejo de la deuda, además de un abogado especializado en hidrocarburos y un exgerente con experiencia en comercialización.

El ministro manifestó su confianza en que este equipo logre recuperar la posición que Petroperú tuvo años atrás dentro del mercado energético nacional y afirmó que se trata de uno de los directorios más sólidos conformados en las últimas dos décadas.

"Hemos escogido a directores muy competentes que cumplen los requisitos para manejar una empresa de esa naturaleza. (...) Sin ánimo de sobrevender, es un directorio importante, es uno de los mejores que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años tranquilamente. Esperamos que haga su función, esperamos lo mejor de ellos, estando totalmente empoderados para cambiar el rumbo de esa compañía".

La designación del nuevo directorio marca el inicio de una nueva etapa para Petroperú. Con el respaldo expreso del Gobierno y un equipo enfocado en mejorar la gestión empresarial, el Ejecutivo apuesta por recuperar la estabilidad financiera de la empresa estatal, reducir el impacto de su deuda y devolverle un rol relevante dentro del sector energético nacional.