Congreso: aprueban leyes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero para año fiscal 2027

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República trabajó este lunes tres temas que tenía en agenda y por mayoría, aprobó la Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero del Sector Público para el año Fiscal 2027. Por otra parte, se dejó para este martes el debate del Presupuesto General.

Titular del MEF estuvo presente

Con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se desarrolló esta mesa de trabajo presidida por el senador de Fuerza Popular, José Arista. Ambos proyectos fueron sustentados durante la jornada. La Ley de Endeudamiento se aprobó con 23 votos a favor y 12 en abstención y ninguno en contra.

La Proposición Legislativa 00004-2026-2031-CR establece y las condiciones bajo las cuales el Estado podrán endeudarse durante el próximo año. El titular de esta comisión durante la sustentación, indicó que las operaciones se autorizarán hasta por 2800 millones de dólares y 19 mil 183 millones de soles en pro de varios sectores.

🏛️ La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó por mayoría los dictámenes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2027. Además, se sustentó el predictamen de la Ley de Presupuesto 2027, que será debatido mañana, martes 3 de noviembre, desde las 9:00 a. m. 🇵🇪 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 2, 2026

Arista Arbildo destacó que el 67.2 % del endeudamiento se realizará a través de la emisión de bonos en moneda nacional, con el objetivo de reducir los riesgos relacionados a las variaciones del tipo del cambio del dólar. Se contempla en la medida la emisión de bonos soberanos por hasta S/ 17 mi 221 millones y establecer mecanismos de control que garanticen el uso responsable de recursos.

Sobre lo expuesto, el titular del MEF expresó su conformidad con el dictamen y consideró que cumple con lo que dispone la Constitución y las reglas para un endeudamiento sostenible.

Ley de Equilibrio Financiero aprobado

Por otra parte, la Ley de Equilibrio Financiero contó con el voto a favor de 25 legisladores y con 10 abstenciones y ninguno en contra. Al respecto, el senador Arista explicó que esto busca que el Gobierno no exceda con los recursos disponibles, contemplándose un ingreso y gastos de S/ 266 506 millones.

90.8 % se financiará con ingresos fiscales y el 9.2 % restante a través de endeudamiento, reduciendo en 23.4 % al financiamiento previsto para el 2026. También se sustentó la ley de Presupuesto Público 2027 y este tema quedó para debatirse en la sesión programada para el martes 3 de noviembre.

La Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República aprobó las proposiciones legislativas de Endeudamiento y Equilibrio Fiscal del año 2027 con votos en mayoría en ambos casos. Para este martes quedó pendiente el debate de la ley de Presupuesto General.