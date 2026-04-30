Bernie Navarro destaca a nuestro país como un socio vital de Estados Unidos: "Como he dicho, Perú es clave"

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la ceremonia conmemorativa, el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, destacó al Perú como un socio vital de Estados Unidos y reafirmó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

"Esta moneda del Bicentenario conmemora doscientos años de relaciones bilaterales y doscientos años de cooperación y prosperidad", señaló.

Navarro remarcó que la alianza entre Perú y Estados Unidos ha estado marcada por el trabajo conjunto en distintos ámbitos, desde el desarrollo económico hasta la estabilidad regional. En ese sentido, destacó que la actual administración estadounidense mantiene su interés en fortalecer los lazos en el hemisferio occidental.

"Para promover la cooperación y la prosperidad, la administración del presidente Trump ha renovado su enfoque en el hemisferio occidental", precisó.

Perú como actor clave

El embajador fue enfático al señalar el rol estratégico del país en esta relación. Sus declaraciones se dieron en el marco de la presentación de la moneda conmemorativa por los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"Perú se destaca como un socio vital. Y como decimos, y como he dicho, Perú es clave en esa ecuación", afirmó.

Las palabras de Navarro refuerzan la relevancia del Perú en la política exterior de Estados Unidos, consolidando una relación histórica que apunta a seguir fortaleciéndose en beneficio mutuo.

BCR emite nueva moneda de S/1 por los 200 años de relaciones entre Perú y EE.UU

Un nueva moneda de un sol peruano se sumará a la colección de piezas conmemorativas emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR). En esta oportunidad, se trata de una moneda de plata que celebra los dos siglos de amistad y cooperación diplomática entre Perú y Estados Unidos.

Mediante la circular N° 0009-2026-BCRP, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú dispuso poner en circulación un nuevo sol peruano haciendo uso de sus facultades atribuidas en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica.

Según indica el documento, con fecha del 29 de abril, la moneda de plata es "alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América".

En cuanto a sus características visuales, la moneda destaca por incluir en su reverso la histórica ciudadela inca de Machu Picchu, por su lado izquierdo, junto con la icónica 'Freedom Tower' de Miami, por el extremo derecho.

Se precisa que la maravilla histórica de Perú se encuentra acompañada de la fecha 1826, mientras que el monumento estadounidense tiene a su lado la fecha 2026. Asimismo, circundando la parte superior se aprecia el texto "200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS" y por debajo la frase "PERÚ - USA".

Mientras tanto, en el lado anverso de la moneda figura el Escudo de Armas con el texto "BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ", el año de acuñación y la denominación "UN SOL".

