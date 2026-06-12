José Balcázar tras renuncia del extitular del Mincetur: "Es un hombre joven, al parecer no tiene mucha práctica profesional"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Balcázar, se pronunció sobre la reciente renuncia de José Reyes Llanos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y consideró que la escasa experiencia profesional del exfuncionario habría sido un factor clave en su salida del Ejecutivo.

Durante una entrevista con Exitosa, el jefe de Estado fue consultado por los motivos que llevaron a Reyes Llanos a abandonar el cargo, luego de que este hiciera pública su decisión mediante un documento en el que expuso sus convicciones profesionales.

Según explicó Balcázar, la situación estuvo relacionada con diferencias respecto a un tratado pendiente con Brasil, un asunto que el Gobierno considera prioritario para el desarrollo económico y comercial del país.

Falta de experiencia habría influido en su decisión

Al ser consultado sobre la salida del exministro, el mandatario señaló que desconoce las razones exactas que motivaron la renuncia, aunque deslizó que la falta de experiencia pudo haber dificultado su manejo de temas estratégicos para el país.

"Bueno, yo no sé por qué él también renunció, y la forma como renunció. Es un hombre joven, al parecer no tiene mucha práctica profesional, no podía comprender, por ejemplo, la necesidad de un tratado con Brasil, que estaba pendiente, y esa fue su dificultad que tuvo, y al parecer eso lo llevó a renunciar", manifestó.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo ya ha tomado medidas para continuar con la agenda del sector y garantizar que los proyectos pendientes no sufran retrasos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, se pronunció sobre la renuncia del extitular del Mincetur, José Reyes Llanos, y consideró que la falta de experiencia habría influido en su salida del cargo.



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Tratado con Brasil sigue siendo prioridad

Balcázar confirmó que las discrepancias estuvieron vinculadas a un tratado comercial pendiente con Brasil, iniciativa que también ha sido observada por el Congreso y que el Gobierno busca retomar en el corto plazo.

"Sí, por un tratado pendiente que se encontraba...y es el Congreso que también exigía que se pronunciara, que nos pronunciemos como Ejecutivo, y nosotros ahora lo estamos retomando...vamos a conversar con el embajador", precisó.

El presidente destacó además la importancia estratégica de fortalecer las relaciones comerciales con el país vecino y cuestionó que aún no exista un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones.

"No tenemos (tratado de libre comercio), y es un país tan industrializado y tan cercano fronterizamente con nosotros. Entonces, yo creo que ese es un tema cerrado con el ex ministro, pero sí le hemos dado las gracias", enfatizó.

Finalmente, informó que el nuevo titular del Mincetur tendrá como una de sus principales tareas impulsar este proceso. Con estas declaraciones, el mandatario dio por cerrado el episodio relacionado con la salida de José Reyes Llanos y ratificó que el Ejecutivo mantendrá como prioridad el fortalecimiento de los vínculos comerciales con Brasil, considerado uno de los socios estratégicos más importantes de la región.