Embajador de Estados Unidos en Perú afirma que observación internacional continuará: "Hasta el anuncio de resultados oficiales"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, se pronunció luego de la culminación de las votaciones presidenciales y destacó la labor realizada por los observadores internacionales durante la jornada electoral. En ese sentido, aseguró que el monitoreo del proceso democrático seguirá hasta que se anuncien los resultados oficiales que definirán al próximo presidente del Perú.

Comunicado del embajador de Estados Unidos en Perú

Por medio de un mensaje difundido en su cuenta oficial y tras la jornada de votación, el representante señaló que el trabajo de las personas encargadas de la observación no culmina con el cierre de las mesas de sufragio, sino que continuará durante las etapas posteriores del proceso electoral para asegurar la transparencia y seguimiento.

"Ayer fue un día de mucha actividad como observadores de las elecciones. El trabajo, sin embargo, sigue. Como parte del equipo internacional presente, continuamos monitoreando el proceso hasta el anuncio de resultados oficiales", manifestó Navarro.

Con este mensaje, Bernie Navarro se compromete a seguir supervisando el estado del conteo que finalmente será revelado los próximos días cuando se terminen de contabilizar todas las actas que llegan desde otras partes del mundo.

Ayer fue un día de mucha actividad como observadores de las elecciones. El trabajo, sin embargo, sigue. Como parte del equipo internacional presente, continuamos monitoreando el proceso hasta el anuncio de resultados oficiales. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 8, 2026

Dicho mensaje del embajador ocurre en un contexto de expectativa de la población por el desarrollo en el conteo de votos y la próxima proclamación de los resultados oficiales de las autoridades electorales. Teniendo en cuenta ello, la presencia de entidades internacionales encargadas de observar los procesos es un elemento vital porque ayuda a mejorar la confianza en las jornadas de votación.

¿Cuál es la misión en la observación de la jornada electoral desde el inicio hasta su fin?

La misión de estas instituciones es verificar las etapas de las elecciones desde el comienzo hasta su culminación, teniendo en cuenta que se desarrollen conforme los protocolos establecidos en favor de la transparencia.

Como parte de la jornada durante las elecciones, representantes de organismos internacionales y entidades especializadas recorrieron diversos centros de votación para supervisar aspectos relacionados con la organización, la participación ciudadana y el normal desarrollo en favor de los comicios.

En ese sentido, las autoridades continúan avanzando con el procesamiento de las actas y la verificación de los resultados, mientras las misiones de observación mantienen su labor de seguimiento. Por esta razón, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro remarcó que la observación internacional seguirá activa durante los próximos días, acompañando el proceso hasta su culminación formal.