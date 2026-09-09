Gonzales Posada: Perú debe mantener relaciones con EE.UU y China pese a disputa entre ambas potencias

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excanciller Luis Gonzales Posada afirmó que el Perú debe mantener sus relaciones bilaterales con Estados Unidos y China sin permitir que la disputa entre ambas potencias afecte los vínculos de Lima con Washington y Pekín. También destacó el peso de la inversión china frente a estadounidense.

Relaciones con ambas potencias

Durante una conversación con Exitosa, Gonzales Posada sostuvo que el Perú debe preservar sus relaciones con ambos países y evitar quedar involucrado en la competencia que mantienen Estados Unidos y China. Su planteamiento ocurre mientras ambas potencias buscan ampliar su presencia económica y estratégica regional.

El excanciller señaló que la relación peruana con Estados Unidos y China debe analizarse desde los intereses nacionales. En ese sentido, remarcó que los problemas entre Washington y Pekín no deberían trasladarse a los vínculos bilaterales que el Perú mantiene con cada una de esas potencias.

Gonzales Posada planteó que el país debe mantenerse al margen de la competencia entre Estados Unidos y China y priorizar sus intereses económicos, comerciales y financieros al relacionarse con ambas potencias. De acuerdo con su posición, la disputa internacional no debería modificar los vínculos peruanos.

Inversión china supera a estadounidense

Gonzales Posada también puso énfasis en las inversiones provenientes de China. El excanciller afirmó que el capital chino acumulado en el Perú ha sido superlativo frente al estadounidense, por lo que consideró importante mantener abiertos los vínculos económicos con ambos países sin afectar ninguno.

En su explicación, el excanciller diferenció la relación bilateral del Perú con cada potencia de la disputa internacional que mantienen Washington y Pekín. Para Gonzales Posada, el país debe conservar sus vínculos y oportunidades económicas sin convertir esa rivalidad en un factor que limite relaciones.

La posición expresada por Gonzales Posada incluye también la necesidad de considerar el peso de las inversiones extranjeras en el Perú. Su referencia a China apunta a destacar una presencia económica que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, supera ampliamente la inversión estadounidense.

El planteamiento fue formulado en un contexto marcado por la competencia entre Estados Unidos y China y por el interés de ambas potencias en mantener relaciones económicas con países de América Latina. Gonzales Posada insistió en que el Perú debe cuidar sus vínculos con ambos mercados.

De acuerdo con lo señalado por el excanciller, mantener relaciones con Estados Unidos y China no significa tomar posición en la disputa entre ambos países. Su planteamiento coloca como prioridad los intereses del Perú y la continuidad de sus relaciones bilaterales, comerciales y económicas con ambas potencias.