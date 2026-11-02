Presidenta Fujimori sobrevuela las quebradas San Idelfonso y San Carlos ante inminente llegada de El Niño

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la ciudad de Trujillo con la finalidad de verificar las labores de prevención ejecutadas ante la llegada del fenómeno El Niño. La jefa de Estado efectuó un recorrido aéreo sobre las quebradas San Idelfonso y San Carlos para constatar las acciones en el terreno.

En esa línea, la mandataria realizó esta supervisión junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. Asimismo, la jornada de trabajo tuvo como propósito revisar de cerca la marcha de las obras de mitigación.

Mandataría y ministro realizan la verificación de las obras en quebradas.

Instalación de 64 diques y cinco barreras dinámicas

Como se sabe, el Gobierno central incrementó las labores de prevención en ambos cauces con el objetivo de impedir posibles desbordes frente al inicio de la temporada de lluvias.

Según precisó el titular del sector agrario, actualmente se ejecuta la colocación de cinco barreras dinámicas conocidas como geomallas, además de 64 diques, dentro de con la finalidad de resguardar a los habitantes de las zonas bajas.

Cabe mencionar que los representantes gubernamentales detallaron que la implementación de estas estructuras tiene la función de retener el paso del agua y sedimentos que en ocasiones previas afectaron a la zona urbana trujillana.

Reorganización del penal de El Milagro

No obstante, la agenda del Poder Ejecutivo en la zona también incluyó medidas en el ámbito penitenciario luego de las recientes disputas ocurridas en el penal de El Milagro, hechos que tuvieron un saldo de tres reclusos fallecidos.

Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, comunicó el inicio del relevo de los encargados del INPE y la reubicación de internos considerados cabecillas hacia otros establecimientos penitenciarios nacionales, entre ellos el recinto de Challapalca, con miras a restablecer el control interno.

"Lo curioso es de que se ha producido estas denuncias cuando estamos cambiando a las autoridades, no solamente del penal de El Milagro, sino progresivamente hemos cambiado a la del Lurigancho. Se ha puesto un coronel del ejército y se vienen produciendo cambios en el Estado Mayor del INPE, incorporando a oficiales de las fuerzas armadas en retiro", mencionó el ministro Ernesto Álvarez.

En esa línea, la medida dispuesta por el sector apunta a desarticular a las organizaciones delictivas que funcionan desde las instalaciones carcelarias y que tendrían vinculación con presuntos casos de corrupción y extorsión.