RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Prevención ante El Niño

Presidenta Fujimori sobrevuela las quebradas San Idelfonso y San Carlos ante inminente llegada de El Niño

La mandataria sobrevoló las quebradas San Idelfonso y San Carlos junto a Luis Galarreta y Marco Vinelli. Supervisó la instalación de cinco barreras dinámicas y 64 diques ante el fenómeno climático.

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 02/11/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta Keiko Fujimori llegó a la ciudad de Trujillo con la finalidad de verificar las labores de prevención ejecutadas ante la llegada del fenómeno El Niño. La jefa de Estado efectuó un recorrido aéreo sobre las quebradas San IdelfonsoSan Carlos para constatar las acciones en el terreno.

En esa línea, la mandataria realizó esta supervisión junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular de la cartera de Desarrollo Agrario y RiegoMarco Vinelli. Asimismo, la jornada de trabajo tuvo como propósito revisar de cerca la marcha de las obras de mitigación.

Mandataría y ministro realizan la verificación de las obras en quebradas.
Mandataría y ministro realizan la verificación de las obras en quebradas.

Instalación de 64 diques y cinco barreras dinámicas

Como se sabe, el Gobierno central incrementó las labores de prevención en ambos cauces con el objetivo de impedir posibles desbordes frente al inicio de la temporada de lluvias. 

Según precisó el titular del sector agrario, actualmente se ejecuta la colocación de cinco barreras dinámicas conocidas como geomallas, además de 64 diques, dentro de con la finalidad de resguardar a los habitantes de las zonas bajas.

MINCUL destina S/ 10 millones a Lambayeque para proteger patrimonio arqueológico ante El Niño
Lee también

MINCUL destina S/ 10 millones a Lambayeque para proteger patrimonio arqueológico ante El Niño

Cabe mencionar que los representantes gubernamentales detallaron que la implementación de estas estructuras tiene la función de retener el paso del aguasedimentos que en ocasiones previas afectaron a la zona urbana trujillana. 

Reorganización del penal de El Milagro

No obstante, la agenda del Poder Ejecutivo en la zona también incluyó medidas en el ámbito penitenciario luego de las recientes disputas ocurridas en el penal de El Milagro, hechos que tuvieron un saldo de tres reclusos fallecidos

Frente a esta situación, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, comunicó el inicio del relevo de los encargados del INPE y la reubicación de internos considerados cabecillas hacia otros establecimientos penitenciarios nacionales, entre ellos el recinto de Challapalca, con miras a restablecer el control interno.

Fenómeno El Niño: suben precios de botas de hule, ponchos y lonas en Lima ante lluvias y precipitaciones
Lee también

Fenómeno El Niño: suben precios de botas de hule, ponchos y lonas en Lima ante lluvias y precipitaciones

"Lo curioso es de que se ha producido estas denuncias cuando estamos cambiando a las autoridades, no solamente del penal de El Milagro, sino progresivamente hemos cambiado a la del Lurigancho. Se ha puesto un coronel del ejército y se vienen produciendo cambios en el Estado Mayor del INPE, incorporando a oficiales de las fuerzas armadas en retiro", mencionó el ministro Ernesto Álvarez. 

En esa línea, la medida dispuesta por el sector apunta a desarticular a las organizaciones delictivas que funcionan desde las instalaciones carcelarias y que tendrían vinculación con presuntos casos de corrupciónextorsión

Temas relacionados fenómeno El Niño Keiko Fujimori Luis Galarreta Marco Vinelli penal El Milagro Trujillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA