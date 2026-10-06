Ministerio de Justicia y Derechos Humanos refuerza medidas ante emergencia penitenciaria

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó nuevas medidas de intervención reforzada para atender la crisis del Sistema Nacional Penitenciario, en el marco de la prórroga de su declaratoria de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 375-2026-JUS.

Buscan fortalecer seguridad en penales

Las medidas tienen como objetivo fortalecer las capacidades operativas y la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios, además de atender problemas relacionados con la infraestructura, capacidad de albergue y prestación de servicios. La intervención también contempla acciones vinculadas con la modernización de la gestión, el tratamiento penitenciario y el control de los establecimientos.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los órganos y programas del MINJUSDH serán responsables de implementar las medidas dentro de sus respectivas competencias. Asimismo, deberán realizar un seguimiento periódico para evaluar el avance de las acciones establecidas.

Medidas tendrán seguimiento trimestral

Como parte del mecanismo de seguimiento, el INPE y las dependencias involucradas deberán presentar reportes trimestrales sobre el cumplimiento de las medidas. Estos documentos tendrán que ser remitidos dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre.

La Dirección de Política Criminológica será la encargada de consolidar la información y comunicar los resultados a la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que posteriormente elevará el reporte al Despacho Viceministerial de Justicia.

Emergencia penitenciaria seguirá hasta 2027

La ampliación de la emergencia penitenciaria fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-JUS, publicado en agosto. La norma extendió la declaratoria hasta finales de 2027 y dispuso la adopción de medidas reforzadas frente a los problemas de seguridad, infraestructura y capacidad de albergue del sistema.

Con la nueva resolución, el Ministerio de Justicia dejó sin efecto la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria 2025-2026, que será reemplazada por las medidas de intervención reforzada aprobadas para el nuevo periodo de emergencia.