Betssy Chávez envía nueva carta: INPE sigue sin atender sus demandas y continúa en huelga de hambre

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Bettsy Chávez envió un nuevo mensaje desde su reclusión en el Penal de Mujeres en Chorrillos donde confirmó la postura que sostiene contra el INPE. En esta nueva carta, la expremier de Pedro Castillo indicó que sigue adelante con su huelga de hambre seca y que la entidad no atendió aún los requerimientos que hizo.

Betty Chávez envía nueva carta desde prisión

En esta misiva, Chávez Chino deja en claro que sigue siendo amenazada por las autoridades de la prisión donde se encuentra recluida junto a sus dos compañeras de celda.

"Pese a que continúo en el segundo día de huelga de hambre seca, aún el INPE no me da ninguna respuesta sobre la extracción conjunta, pues somos tres internas en calidad de víctimas y testigos que venimos siendo hostilizadas y constantemente amenazadas por la gestión de la señora Elvia Mondragón", indicó la primera parte de su carta.

Seguidamente, la excongresista aseguró que la vida dentro de la cárcel no es complicada solo por el hecho de que se le prive de su libertada, sino por que integridad viene siendo vulnerada a diario por personal del Instituto Nacional Penitenciario y hasta reflexionó por las personas que no tuvieron un cargo público como ella.

"La vida en la cárcel no es difícil por el encierro y la separación de nuestras familias, sino porque aquí dentro pisotean la dignidad del ser humano todos los días. Imagínense con ustedes si conmigo tienen todos estos abusos que más no sufren aquellos hombres y mujeres a los que el sistema le ha dado la espalda", añadió.

Pide a sus seguidores no desamayar

Por último, la investigada por traición a la patria y rebelión, pidió a sus seguidores que continúen con su lucha para así permitirle ser la voz de las reclusas que no cuentan con las condiciones mínimas para afrontar su condenas.

"Siento hoy y en estas circunstancias que mi papel es enfrentar estas atrocidades, tengo a Dios y ustedes, les pido ser mi voz, les pido no desmayar, les pido que no pierdan la fe. Mi lealtad la he demostrado en todo momento y esa misma lealtad que tengo por mis principios, también las tengo por estos dos compañeros que resisten conmigo día a día", finalizó.

