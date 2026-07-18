Bomberos no descartan participar en el Desfile Militar: Comandante Leonidas Telenta deja abierta esa posibilidad

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su decisión de no participar en la Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Aunque la institución anunció su retiro del evento por la reducción de su delegación, el comandante Leonidas Telenta aseguró que todavía existe disposición para asistir si las autoridades realizan las coordinaciones correspondientes.

Bomberos podrían participar en la Gran Parada Militar

Tras oficializarse la ausencia de los bomberos del desfile del próximo 29 de julio, Telenta explicó que la institución no entiende los motivos que llevaron a los organizadores a reducir su participación. Según indicó, la decisión fue adoptada por quienes coordinan el evento y generó desconcierto entre los voluntarios, quienes ya se encontraban preparados para representar al país como en años anteriores.

Pese al malestar ocasionado por esta medida, el comandante enfatizó que los bomberos mantienen su vocación de servicio y no cierran las puertas a una eventual participación. Señaló que siempre están dispuestos a responder cuando son convocados y recordó que las delegaciones involucradas llevaban varias semanas entrenando para formar parte del tradicional acto por Fiestas Patrias.

" Nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad , porque siempre nosotros, los bomberos voluntarios, estamos prestos a cualquier acción si es que nos convocan para estar presentes. Las delegaciones han venido entrenando y ensayando . A través de la alta dirección se coordinará, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta de esa naturaleza", explicó.

Asimismo, precisó que cualquier cambio de postura dependerá de las coordinaciones que realice la alta dirección del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Hasta el momento, afirmó, no han recibido una comunicación oficial que permita retomar los preparativos o modificar la decisión previamente anunciada por la institución.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, el comandante de los bomberos Leonidas Telenta, indicó que la institución no descarta cambiar su postura y participar en la Parada y Desfile Cívico Militar. Señaló que siempre están prestos para hacerse presentes, pero... pic.twitter.com/bXA9Bv8n0j — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

Antecedentes

La controversia surgió luego de que los organizadores dispusieran reducir la presencia del CGBVP de tres batallones a uno solo, limitando su representación a 81 efectivos. Esta modificación motivó que la institución optara por retirar por completo a su delegación, al considerar que la medida rompía con una tradición de décadas y no reconocía el esfuerzo de cerca de 300 voluntarios que se prepararon durante seis semanas.

Mientras las conversaciones permanecen abiertas, los bomberos insisten en que su prioridad continúa siendo servir al país. Aunque la decisión oficial sigue vigente, las declaraciones de Leonidas Telenta evidencian que aún existe margen para alcanzar un acuerdo que permita preservar una presencia histórica de la institución en el desfile por Fiestas Patrias.