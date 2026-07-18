Magaly revela el presunto motivo de la ruptura de Sheyla Rojas y Siw Winston: "Se enteró cosas de él"

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina reveló nuevos detalles sobre el fin de la relación entre Sheyla Rojas y Sir Winston, dejando entrever que la separación se habría producido mientras ambos se encontraban en países distintos. La conductora dejó entrever que todo cambió cuando la modelo permanecía en Perú y habría conocido información que modificó por completo el rumbo de su historia sentimental.

¿Qué pasó realmente entre Sheyla y Sir Winston?

Durante una conversación con Mónica Cabrejos, la presentadora explicó que el viaje de Sheyla al Perú nunca tuvo como finalidad una larga estadía. Según contó, la influencer solo planeaba permanecer tres semanas para participar en el aniversario de bodas de sus padres y compartir unas vacaciones familiares por distintas ciudades del norte del país, incluyendo Cajamarca y Cutervo.

De acuerdo con Magaly Medina, el empresario mexicano no acompañó a Sheyla porque se trataba de un viaje estrictamente familiar. Sin embargo, la distancia no representaba un problema para la pareja, ya que ambos tenían organizada la continuación de sus planes una vez que ella concluyera sus compromisos en territorio peruano.

La periodista explicó que, tras regresar a México, Sheyla tenía previsto viajar en agosto para reunirse con su hijo y pasar todo el mes a su lado. Como ocurría cada año, Sir Winston iba a encontrarse con ellos durante esas vacaciones, por lo que nada hacía pensar que la relación estuviera atravesando una crisis definitiva.

¿Sheyla descubrió algo de Sir Winston?

No obstante, Magaly dejó entrever que todo cambió mientras Sheyla permanecía en Perú. Sin brindar mayores detalles, señaló que la modelo habría conocido información relacionada con determinadas actitudes de Sir Winston que la decepcionaron y terminaron afectando profundamente la confianza que existía entre ambos.

"Cuando ella vino acá, yo creo que hay cosas que no le han gustado a ella que se ha enterado de la conducta de él. Creo, porque no puedo decir. Con el tema 'Señor Mentira', ahí ya sacas tu conclusión", le contó a Mónica Cabrejos en su programa.

Aunque evitó confirmar cuál fue el verdadero motivo de la ruptura, la conductora sostuvo que las publicaciones compartidas por Sheyla en sus redes sociales, especialmente una canción con un evidente mensaje de desilusión, reflejarían el estado emocional con el que afrontó el final de una relación que parecía tener todavía muchos planes por delante.

De esta manera, las revelaciones de Magaly Medina alimentaron las especulaciones sobre el verdadero motivo del quiebre entre Sheyla Rojas y Sir Winston. Aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente las razones de la separación, los planes que tenían juntos y las insinuaciones de la conductora apuntan a que la relación terminó de forma inesperada mientras permanecían a la distancia.