Claudia Sheinbaum sobre Keiko Fujimori: "No he tenido comunicación, vamos a esperar"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gestión permanece a la espera de un acercamiento diplomático con el gobierno de Keiko Fujimori. La presidenta aclaró que México no inició la ruptura de relaciones con el Perú, responsabilizando directamente a las autoridades peruanas por esta decisión.

El gobierno mexicano subraya que esta situación es distinta a la ocurrida con Ecuador, donde México rompió vínculos tras la irrupción en su embajada. En el caso peruano, la ruptura fue una determinación unilateral tomada por las autoridades locales ante los cuestionamientos mexicanos.

Posición sobre Pedro Castillo y legalidad

Según la jefa del Ejecutivo federal, el expresidente Pedro Castillo permanece preso ilegalmente. De acuerdo a Sheinbaum, esta postura técnica se basa estrictamente en la falta de votos necesarios en el Congreso de la República para validar su destitución, descartando cualquier tipo de afinidad política.

"Nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente, desde nuestro punto de vista; ese punto de vista es nuestro punto de vista y tiene pruebas, no es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no, tiene pruebas", declaró.

Asimismo, la presidenta explicó que los procedimientos legislativos utilizados para remover a Castillo no cumplieron con las formalidades legales exigidas por la Constitución. Por esta razón, el gobierno mexicano insiste en que la detención del exmandatario carece de la legitimidad necesaria, basándose en la cantidad de votos insuficientes.

La administración actual recalca que sus observaciones sobre el proceso contra Castillo fueron declaraciones de carácter informativo. Según la mandataria, dichas expresiones nunca buscaron interferir en la soberanía del país andino, sino señalar lo que consideran una irregularidad jurídica interna.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no se ha comunicado con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas. pic.twitter.com/dpjWw7TARd — NMás (@nmas) July 8, 2026

Situación actual de la embajada

En cuanto al personal diplomático que permanece en la embajada de México en Lima, la mandataria informó que se encuentran protegidos por el gobierno de Brasil. México sigue esperando la emisión de un salvoconducto oficial para que la persona resguardada pueda abandonar el país.

Esta persona, que se encuentra al interior de la sede diplomática, espera el documento necesario para poder viajar a México. El gobierno mexicano mantiene la comunicación abierta para resolver este punto específico y permitir que la afectada pueda salir de la embajada.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfatiza que su gobierno mantiene las puertas abiertas para retomar el diálogo bilateral con el Perú. La expectativa es que, tras la asunción de la nueva presidencia, existan condiciones favorables para normalizar los vínculos oficiales entre ambas naciones.