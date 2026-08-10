Terremoto en Colombia: Ya son más de 100 los muertos tras el desastre, confirma presidente Abelardo de la Espriella

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia estrepitosamente la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó). El movimiento telúrico, registrado a las 7:34 a.m., dejó, hasta el cierre de esta edición, 111 muertos confirmados por el presidente Abelardo de la Espriella, y al menos 87 heridos, además de cuantiosos daños en infraestructura y viviendas en varias ciudades del país.

Impacto en las regiones

La magnitud del desastre llevó al recién estrenado mandatario a declarar "desastre nacional" y activar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la emergencia. El número de personas fallecidas y heridos fue confirmado durante una conferencia donde brindaba un primer balance de la situación para los medios.

El departamento de Risaralda fue uno de los más golpeados, con cerca de 40 fallecidos en Pereira, donde varios edificios colapsaron y se reportaron cortes de energía. En Cali (Valle del Cauca) se contabilizaron 27 muertos, el colapso parcial del Hospital Universitario y daños en más de 20 edificaciones. En el Chocó, epicentro del sismo, se confirmaron al menos 4 muertos y 69 heridos, con graves afectaciones en Quibdó.

En Manizales (Caldas) se registraron dos fallecidos y el colapso de entre 20 y 30 viviendas, mientras que en Armenia (Quindío) y otras ciudades del eje cafetero se reportaron daños estructurales y cortes de servicios básicos. Bogotá también sintió el temblor, aunque sin víctimas mortales, lo que refleja la amplitud del impacto.

#Internacionales | 🚨🇨🇴 El fuerte terremoto registrado en Colombia deja, hasta las 12:30 p. m., un saldo de 111 fallecidos y 87 heridos, según el balance presentado por el presidente Abelardo de la Espriella.



Además, se reportan 1,575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61... — Porttada (@porttada) August 10, 2026

Infraestructura y servicios afectados

El terremoto obligó a suspender operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali, dificultando la llegada de ayuda inmediata. Más de 1,500 viviendas resultaron averiadas y 37 fueron destruidas, mientras que 61 edificios colapsaron, incluidos centros de salud y educativos. Se reportaron cortes de energía y comunicaciones en varias zonas rurales, lo que complica las labores de rescate.

Ayuda internacional

La ONU ofreció apoyo humanitario y mantiene contacto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras países vecinos expresaron su solidaridad y disposición para enviar brigadas de rescate y suministros. La comunidad internacional ya se moviliza para atender la tragedia.

El terremoto de 7,4 en Colombia es el más fuerte en la última década y golpea especialmente al eje cafetero y al Pacífico. Con más de 100 muertos confirmados y decenas de heridos, la emergencia evidencia la vulnerabilidad de las ciudades frente a eventos sísmicos de gran magnitud.

La prioridad inmediata es el rescate de personas atrapadas y la atención médica, mientras la comunidad internacional ofrece apoyo para enfrentar la tragedia. El país enfrenta ahora el reto de reconstruir y fortalecer su infraestructura para reducir riesgos futuros.