Carlos Vives se pronuncia tras el terremoto en Colombia y pide unión para ayudar a las zonas afectadas

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante colombiano Carlos Vives expresó su preocupación tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió su país este lunes. El artista publicó mensajes y un video para acompañar a las familias afectadas, mencionar las regiones golpeadas y pedir unión frente a la emergencial.

El mensaje de Carlos Vives ante el terremoto

Vives compartió un video en redes sociales después del fuerte movimiento. En su intervención, recordó el temor provocado por el sismo y señaló que la situación comenzó a mostrar consecuencias graves en distintas zonas de Colombia, mientras avanzaban los reportes sobre afectados.

"Hola a toda mi gente, bueno hoy se nos movió el piso, nos levantamos con un temblor muy fuerte, pasamos un susto impresionante, pero lo peor es lo que empezamos a conocer de la tragedia en varios rincones de la patria, en el Valle del Cauca, a nuestros hermanos del Chocó, en el Eje Cafetero, en Manizales, en Pereira, empezamos a saber que hay pérdida de vidas", declaró.

La publicación de Carlos Vives apareció mientras se conocían nuevos datos sobre las consecuencias del terremoto. El cantante habló directamente de la situación registrada en diferentes regiones y pidió acompañar a las personas afectadas, sin dejar de señalar la gravedad de los hechos reportados oficialmente.

"Acompañemos a nuestros hermanos en este momento difícil"



Carlos Vives lamentó el terremoto en Colombia, dijo que "es una situación compleja" y envió fuerzas: "Siempre que pasan estas cosas los colombianos nos ponemos manos a la obra".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/vDSxocNWCT — Corta (@somoscorta) August 10, 2026

El llamado a permanecer unidos

Además del video, Carlos Vives difundió un mensaje escrito para expresar solidaridad con quienes hoy atravesaban momentos de angustia. En esa publicación, incluyó a las familias colombianas, los heridos y las comunidades afectadas entre las personas por quienes pidió seguridad y apoyo durante la emergencia.

"Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida #UnidosPorColombia", publicó.

El texto también incluyó un llamado a permanecer unidos frente a las consecuencias del fuerte sismo. Carlos Vives planteó la necesidad de rodearse, cuidarse y apoyarse, y acompañó la publicación con la etiqueta #UnidosPorColombia, utilizada para reforzar su llamado durante la emergencia.

Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia... — Carlos Vives (@carlosvives) August 10, 2026

La reacción del cantante se produjo mientras Colombia permanecía en alerta por las consecuencias del terremoto. Sus publicaciones estuvieron dirigidas a expresar solidaridad, acompañar a las personas afectadas y destacar la unión de los colombianos ante una emergencia que alcanzó distintas regiones del país vecino.

En su video, Carlos Vives también señaló que los colombianos suelen movilizarse ante este tipo de situaciones. Su llamado estuvo dirigido a acompañar a quienes enfrentaban momentos difíciles y continuar adelante mientras se conocían nuevos reportes sobre la tragedia causada por el terremoto de Colombia.